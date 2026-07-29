Таиланд доработал танк 'Оплот-Т' с учетом опыта российско-украинской войны

У него уже есть защита от БПЛА – антидроновая сетка.

Армия Таиланда установила антидроновую защиту на танки украинского производства "Оплот Т", учитывая опыт российско-украинской войны. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на обозревателя Hem.

В частности, в 2025 году "Оплот Т" в составе 2-го кавалерийского батальона Королевской армии Таиланда во время учений уже был оснащён встроенными козырьками, которые защищают переднюю часть башни от угроз с применением БПЛА.

"Раскладные экраны от дронов тайские экипажи начали использовать не только на танках, но и на самоходных зенитных установках M42 Duster. Эти экраны опускаются при необходимости – для применения вооружения или перевозки десанта на корпусе машины", – сообщает "Милитарный".

Видео дня

Отмечается, что 9 декабря был зафиксирован первый известный случай использования танка в непосредственных боевых действиях иностранными операторами. Речь идет об участии украинского Т-84 "Оплот-Т" в боевых действиях в Камбодже, где танки оперативной группы Burapha открыли огонь по объекту, который, согласно заявлениям Таиланда, камбоджийцы использовали в качестве огневой позиции для средств непрямого поражения, пулеметных точек, а также в качестве склада оружия, предназначенного для атак на тайские силы.

В сообщении говорится, что Таиланд является единственным иностранным оператором украинских основных боевых танков БМ "Оплот-Т", которые представляют собой экспортную версию украинского танка БМ "Оплот", разработанного Харьковским конструкторским бюро им. Морозова. По данным "Милитарного", на вооружении Таиланда находится 49 танков БМ "Оплот-Т", поставленных по контракту с Украиной, заключенному в 2011 году, и поставки которых завершились в 2018-м.

Танк "Оплот"

Как сообщал УНИАН, в январе 2026 года украинский военный аналитик Александр Коваленко отмечал, что, хотя активная фаза тайско-камбоджийской войны закончилась, тайские военные продолжают публиковать в социальных сетях видео, в которых хвастаются своей танковой мощью. И хвастались именно украинскими танками БМ "Оплот-Т".

Он отметил, что, хотя Таиланд поддерживает тесные отношения с Китаем, они не стали скрывать своего откровенного разочарования в китайских танках. Практически все потери танковой составляющей армии Таиланда в ходе конфликта с Камбоджей – это не результат боевых столкновений, а поломки, причем именно среди китайских танков VT-4. Коваленко отмечал, что основная боеспособная танковая единица в строю Таиланда – это украинский танк.

Военный эксперт, экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон отмечал, что украинский основной боевой танк Т-84 "Оплот" является модернизированной версией советского танка Т-80 и стал грозным противником россиян на поле боя благодаря своим техническим усовершенствованиям.

Как отмечал эксперт, конструкция Т-84 устраняет недостатки предыдущих моделей Т-80, делая его более мощным и живучим танком. При этом украинский танк включил в себя функции, которые не появлялись в российских моделях танков до разработки Т-14 20 лет спустя. Речь идет, в частности, о мощном дизельном двигателе, обеспечивающем превосходное соотношение мощности и веса, о модернизации бортовой электроники, включая новую навигационную систему, тепловизионные прицелы и комплект оптоэлектронного противодействия. Также изменение конструкции разнесённой брони шасси танка и взрывоопасной защиты минимизирует эффективность ПТКР, оснащённых тандемной боеголовкой.

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