Украинские атаки на НПЗ России стали эффективнее благодаря новой тактике, - FT

Планировать атаки военным помогают специалисты-энергетики.

Украина использует новую стратегию атак по энергетическому сектору России. Вместо массированных обстрелов теперь наносятся точечные удары по НПЗ, которые должны поразить критически важные компоненты, пишет Financial Times.

Это позволяет вывести предприятие из строя на более длительный срок, пишут авторы. И такие удары в итоге становятся более дорогостоящим для Москвы, пишут журналисты со ссылкой на военных, задействованных в подготовке таких ударов.

Операторы беспилотников рассказали, что выбор целей основывается на техническом анализе с учетом логистики. По их словам, подразделения беспилотников проходят инструктаж у инженеров-энергетиков и отраслевых экспертов. Они объясняют, какие компоненты являются незаменимыми для работы нефтеперерабатывающих заводов, а замену каких потребует больше всего времени.

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"Миссии планируются с учетом нескольких целей и вариантов действий в чрезвычайных ситуациях. Если операторы не могут достичь основной цели из-за средств ПВО или проблем с навигацией, им дается указание перенаправить удар на заранее выбранные вторичные или третичные цели, а не отказываться от удара", - говорится в статье.

Нарушение производственных цепочек

Также операции по-прежнему включают атаки на крупные нефтяные хранилища, где используется боеприпасы с осколочными элементами. Отмечается, что поскольку Россия и Украина используют схожие энергетические системы еще советской разработки, то и украинские, и российские инженеры детально понимают промышленные процессы. И поэтому во время российских ударов по украинской инфраструктуре "они поступают точно так же".

В тоже время, украинская стратегия рассматривает энергетическую инфраструктуру России как взаимосвязанную сеть, а не как совокупность отдельных целей. А выявление и поражение критически важных узлов повышает эффективность атак.

"Составляя карту взаимозависимостей между нефтеперерабатывающими заводами, подстанциями и линиями электропередачи, украинские планировщики выявляют узловые точки, где относительно небольшая боеголовка может вызвать сбои, выходящие далеко за пределы зоны первоначального взрыва", - указали авторы.

Отмечается, что украинские планировщики составили подробную карту энергосистемы России. Они ищут критически важные узлы, срыв работы которых может вывести из строя значительные части системы, а также нацеливаться на оборудование, которое сложнее всего заменить.

По словам операторов дронов и согласно анализу спутниковых снимков, проведенному FT, украинские подразделения беспилотников также начали наносить неоднократные удары по одному и тому же критически важному оборудованию до завершения ремонтных работ, не давая объектам возобновить работу.

Последствия ударов по российским НПЗ

Напомним, что в РФ продолжается топливный кризис, вызванный ударами по НПЗ. Правительство России подготовило законодательную базу, которая позволит импортировать дизельное топливо вслед за бензином, который уже закупается в Беларуси, Казахстане и Индии. Хотя исторически Россия была одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива: до 50% произведенного дизеля поставлялось за рубеж. Например, в 2023 году внутреннее потребление дизельного топлива составило 52,2 млн тонн, а 35,7 млн тонн было экспортировано.

Власти России по-прежнему перенаправляют поставки топлива из Сибири и увеличивают импорт из Беларуси, чтобы предотвратить дефицит в Московском регионе. Хотя на общенациональном уровне перебои продолжаются.

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