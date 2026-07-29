Один из крупнейших аэропортов Бельгии закроют на 2,5 месяца: что произошло

Закрытие затронет более двух миллионов пассажиров.

Один из крупнейших аэропортов Бельгии готовится к длительной приостановке работы. Как сообщает Express, аэропорт Брюссель-Южный Шарлеруа (Brussels South Charleroi Airport) полностью приостановит полеты на 11 недель из-за масштабной реконструкции единственной взлетно-посадочной полосы.

Закрытие запланировано с 15 августа по 31 октября 2028 года. В этот период в аэропорту будет проводиться комплексная модернизация инфраструктуры.

Представители аэропорта сообщили, что будут тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы спланировать проведение работ, учесть операционные ограничения и минимизировать их влияние.

Видео дня

В администрации аэропорта отметили, что компания SOWAER, отвечающая за развитие аэропортовой инфраструктуры в Валлонии, запланировала полную реконструкцию единственной взлетно-посадочной полосы, расчетный срок эксплуатации которой составляет 25 лет. Кроме того, будет реализован еще ряд масштабных инфраструктурных проектов.

Чтобы сократить общую продолжительность ремонтных работ, все проекты будут выполняться одновременно. Именно поэтому аэропорту придется временно полностью приостановить авиасообщение.

По данным бельгийского статистического управления Statbel, в 2025 году через аэропорт Шарлеруа прошло 11,2 миллиона пассажиров.

Как отмечает Politico, из-за 11-недельного закрытия могут пострадать более двух миллионов путешественников.

По информации бельгийского вещателя RTBF, стоимость реконструкции составит около 50 миллионов евро.

В аэропорту подчеркнули, что эти инвестиции должны обеспечить долгосрочную безопасность, повысить эффективность работы и сохранить конкурентоспособность аэропорта.

В то же время профсоюзы выразили обеспокоенность по поводу будущего аэропорта и судьбы его сотрудников. Представитель профсоюза SETCa Ален Гуленс выразил сомнение в том, вернутся ли после завершения реконструкции все авиамаршруты, а также поинтересовался, как будет оплачиваться труд сотрудников, которые временно останутся без работы.

"Несмотря на многочисленные вопросы профсоюзов, неопределенностей по-прежнему остается очень много", – отметил он.

Министр аэропортов Валлонии Сесиль Невен, отвечая на критику, заявила, что подготовка к реконструкции продолжается уже несколько лет.

По её словам, SOWAER и руководство аэропорта Шарлеруа давно работали над проектом обновления взлетно-посадочной полосы, а в ноябре 2024 года было принято совместное решение об организации ремонтных работ, которые состоятся в 2028 году.

Новый рейс в Германию

Напомним, с 1 августа запускается новый международный поезд Перемышль – Франкфурт-на-Майне, а "Укрзализныця" организует удобные пересадки из ряда украинских городов. Поезд будет проходить через города Польши и Германии, в частности Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау и Оффенбах, а также будет останавливаться в Праге и Остраве.

При этом "Укрзализныця" обеспечит пересадки для пассажиров, путешествующих из/в Украину на поездах: № 51/52 Киев – Перемышль, № 31/32 Запорожье/Днепр – Перемышль, № 69/70 Кременчуг – Перемышль, № 35/36 Одесса – Перемышль и № 89/90 Киев – Перемышль.

Вас также могут заинтересовать новости: