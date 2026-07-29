Польша заявляет о 'хорошем состоянии' МиГ-29 для Украины: аналитики объяснили, почему это не так

Болгария, претендующая на эти самолеты, рассматривает их в качестве источника пополнения собственного авиапарка.

Польские истребители МиГ-29, которые Украина планирует получить от Варшавы, находятся в "хорошем состоянии". Об этом заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. В то же время аналитики Defence Express привели три аргумента, почему это не соответствует действительности.

В частности отмечается, что Болгария, которая якобы планирует приобрести эти самолеты, официально заявляет, что заинтересована в них лишь в качестве источника запасных частей для обслуживания уже имеющегося авиационного парка. Кроме того, София пока лишь планирует направить своих специалистов в Варшаву, чтобы провести экспертизу относительно того, какие именно запчасти из польских МиГ-29 могут им понадобиться. Поэтому заинтересованность Болгарии, которой Косиняк-Камыш обосновывает состояние самолетов, на практике ничего не подтверждает, пишут эксперты.

Еще один аргумент заключается в том, что недавно пресс-служба 22-й авиабазы тактической авиации Военно-воздушных сил Польши опубликовала фотографии этих самолетов. На них видно, что на воздухозаборниках и опорах под стойками шасси установлены заглушки. По мнению журналистов, этими фотографиями Варшава пыталась показать наличие на вооружении сразу девяти боеспособных самолетов из 14. Однако эта наглядная иллюстрация вряд ли является убедительным аргументом в пользу хорошего состояния этих машин.

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Также отмечается, что переговоры между Киевом и Варшавой вряд ли длились бы так долго, если бы истребители действительно находились в более-менее боеспособном состоянии. По мнению издания, этот процесс затянулся, поскольку на восстановление самолетов требуется много времени и средств. И сейчас стороны договариваются, кто будет оплачивать эти работы.

"Но одним из вполне вероятных вариантов остается то, что Украина может отказаться от этих самолетов, тем более в контексте закупки новых шведских истребителей Gripen и французских Rafale", – заключает издание.

Польские самолеты для Украины: важные новости

Ранее СМИ сообщали, что Болгария не может получать запчасти к имеющимся у неё 16 истребителям МиГ-29. На этом фоне София ищет альтернативные источники запчастей. В настоящее время в НАТО только две страны используют эти самолеты – это, собственно, Польша и Болгария.

Отметим, что до этого Польша заявляла, что планирует утилизировать свои самолеты МиГ-29, а не передавать их Украине. Тогда сообщалось, что эти самолеты достигли предельного срока эксплуатации.

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