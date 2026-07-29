Нацбанк представил новую памятную монету: чему посвящена и когда можно приобрести (фото)

Номинал монеты составляет 5 гривень.

Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету "Украинская бавовна. Морской дрон Sea Baby", посвященную легендарному надводному беспилотному комплексу Sea Baby, разработанному специалистами Службы безопасности Украины для выполнения боевых задач в Черном море.

Как сообщила пресс-служба регулятора, новая памятная монета продолжает серию, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам.

"Первые образцы Sea Baby появились в 2022 году и с тех пор он стал одним из самых известных примеров украинских инноваций в сфере беспилотных технологий. Именно Sea Baby устроил незабываемый "взрыв" на Крымском мосту и нанес повреждения ряду российских военных кораблей Черноморского флота", – говорится в сообщении.

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Монета имеет номинал 5 гривень. На её аверсе изображён стилизованный трезубец, который композиционно продолжается изображением морского дрона Sea Baby в движении.

На реверсе – морской дрон Sea Baby, рассекающий волны Черного моря. В верхней части размещен логотип Службы безопасности Украины, разработавшей беспилотник; ниже – надпись SEA BABY. Буква Y стилизована под жест "Victory", означающий победу.

Планируемый тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Памятная монета "Украинский хлопок. Морской дрон "Sea Baby"" введена в обращение 29 июля 2026 года. Ее продажа в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется с 30 июля.

Памятные монеты Украины – последние новости

28 июля Нацбанк представил памятную монету, предназначенную для обращения,"Памяти казненных, замученных или погибших в плену". Постепенно в наличный оборот будет введено 2 миллиона штук таких монет.

Ранее УНИАН писал, какие памятные монеты становятся популярными среди коллекционеров и сразу после выпуска стремительно дорожают, обогащая своих владельцев.

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