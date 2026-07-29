Пьяные британские солдаты угнали 15-тонный танк и раздавили машины сослуживцев (видео)

Ущерб оценивают в 100 000 фунтов, каким-то чудом никто не пострадал.

На британской военной базе двое пьяных солдат угнали 15-тонную бронемашину Bulldog и устроили на ней настоящий погром, раздавив автомобили сослуживцев. Ущерб от этих "покатушек" оценивают примерно в 100 000 фунтов (около 5,5 миллиона гривень).

Момент попал на видео. По словам сослуживцев, двое саперов сначала ушли выпивать за пределы базы, а вернувшись около часа ночи, угнали гусеничную бронемашину, пишет The Sun. Разгром в стиле "Форсажа" произошёл в казармах Суинтон на Перэм-Даун – это часть гарнизона Тидворт и место дислокации 26-го инженерного полка.

Подвыпивший сапер вдавил педаль газа и разогнал Bulldog до максимальной для него скорости – 51 км/ч. Эта бронемашина, которой требуется экипаж минимум из двух человек, оснащена внушительным 240-сильным двигателем Rolls Royce, имеет более 2,7 метра в ширину и 5,2 метра в длину и предназначена для перевозки солдат по заболоченным полям боя.

Водитель с трудом удерживал тяжёлую машину на курсе, пока она с грохотом неслась по узкой подъездной дороге, вдоль которой были припаркованы личные автомобили военных. Несколько машин получили повреждения, а две оказались полностью уничтожены.

Детали инцидента

На кадрах видно смятые и перекошенные тюнингованный фургон Vauxhall и серебристый внедорожник, в которые врезался Bulldog, а затем сам танк, который уносится прочь по улице, пока шокированный очевидец снимает происходящее из окна.

Каким-то чудом никто не пострадал. Сам Bulldog, что неудивительно, тоже остался невредим. По информации СМИ, разбитый внедорожник был электромобилем MG ZS китайского производства стоимостью около 30 000 фунтов (около 1,65 миллиона гривень) – солдат ранее предупреждали не вести внутри таких машин конфиденциальные разговоры из-за риска шпионажа.

Чем все закончилось

Устроив разгром, солдат аккуратно припарковал многотонную махину на свободное место, не задев соседние автомобили, и спокойно вернулся в казарму. Задержали его лишь на рассвете: сотрудники Королевской военной полиции пришли прямо в комнату, когда сослуживцы уже обнаружили разгром на территории лагеря. Второго солдата тоже арестовали.

Показательно, что вождение армия официально числит среди специальных навыков 26-го инженерного полка.

"Мы ожидаем от нашего личного состава высочайших стандартов, – заявил представитель армии. – Двое солдат были арестованы Королевской военной полицией после инцидента на Перэм-Даун утром 24 июля. Мы не будем давать дальнейших комментариев, пока продолжается расследование".

Ранее УНИАН сообщал, что в одной стране для получения водительских прав нужно купить и сыграть в настольную игру.

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