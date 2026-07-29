Табу на туризм во время войны больше нет: неожиданные результаты исследования Гостуризма

Помимо прочего, исследование показало, что сейчас в Украине военные и ветераны путешествуют активнее, чем гражданские.

В Украине окончательно исчезло табу на путешествия во время полномасштабной войны, поскольку такой отдых теперь воспринимается не как развлечение, а как необходимость для восстановления физического и психического здоровья.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Туризм во время войны: данные, инсайты", проведенного по заказу общественной организации BRAND UKRAINE и Государственного агентства развития туризма Украины (ДАРТ) социологической компанией Gradus в рамках национальной программы "Путешествие к себе. Пути восстановления".

"Сегодня внутренний туризм трансформировался из индустрии отдыха в жизненно необходимый инструмент восстановления. Как показывают результаты нашего опроса, украинцы четко формулируют острую потребность в ментальной перезагрузке. Поэтому ключевая задача Государственного агентства развития туризма сейчас – работать в синергии с местными общинами и бизнесом над созданием безопасной, инклюзивной и безбарьерной туристической инфраструктуры. Мы должны создать пространство, которое будет отвечать новым социальным запросам и обеспечит максимально комфортное восстановление для каждого, а особенно – для наших военных и ветеранов", – отметила глава Гостуризма Наталья Табака.

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В частности, исследование показало, что 66% опрошенных украинцев считают внутренние путешествия целесообразными. Столько же ответили, что за последний год уже совершили хотя бы одно путешествие по стране.

При этом 66% респондентов ответили, что в настоящее время испытывают острую потребность в восстановлении, а 45% опрошенных назвали путешествия и смену обстановки одним из самых эффективных способов восстановить силы.

В то же время в рамках исследования было установлено, что в настоящее время военные и ветераны путешествуют активнее, чем гражданские лица: 72% военнослужащих и 69% ветеранов путешествовали по стране в течение года, а 25% из них совершили три и более поездки на отдых. В качестве главных целей путешествий военные назвали физическую реабилитацию (47%), общение с семьей (42%) и возможность отвлечься от службы (35%).

При этом гражданские лица и военные назвали разные внешние барьеры, мешающие им путешествовать. Так, для первых главным препятствием для отдыха является опасность, связанная с военными действиями (65%), тогда как для военных критическими являются социальные барьеры: 33% отмечают резкий контраст между гражданской жизнью и реальностью фронта, а 30% испытывают дискомфорт из-за вопросов незнакомцев о службе. Особенно уязвимыми в этом плане являются ветераны с инвалидностью, которые также жалуются на недостаточно развитую инфраструктуру для инклюзивных туристов.

Что касается формата путешествий, то чаще всего в наше время украинцы путешествуют на 2-3 дня (42%), при этом большинство путешественников (56%) ездят на отдых с семьей. 58% опрошенных назвали приоритетным отдых поближе к природе.

55% украинцев обычно путешествуют на поезде, еще 53% используют собственный автомобиль, а 46% выбирают рейсовые автобусы или маршрутки.

Карпаты остаются главным "магнитом" для отдыха, который выбирают 54% респондентов. Также в список лидеров вошли Киев с областью (51%), Львов (50%) и Одесса (46%).

Еще один интересный нюанс заключается в том, что украинцы сознательно выбирают путешествия в пределах родной страны: 33% отметили, что стали больше ценить отдых в Украине после начала полномасштабной войны, тогда как лишь 11% заявили, что отдыхают на родине исключительно из-за невозможности выехать за границу.

В то же время лишь несколько процентов опрошенных признались, что от путешествий их удерживают финансовые соображения. При этом 67% опрошенных отметили, что готовы тратить во время отдыха до 3000 гривень в день (транспорт, питание и проживание), тогда как лишь 8% могут себе позволить тратить суммы свыше 5000 гривень в день.

"Национальная программа "Путешествие к себе. Пути восстановления" призвана сформировать новую культуру путешествий по Украине во время войны – неспешную, осознанную, бережную к окружающей среде и людям. Мы видим, что путешествия по Украине стали осознанным выбором людей, ищущих внутреннюю точку опоры. Кроме того, это инвестиция в психическое здоровье, поддержку сообществ и будущее восстановление Украины. С помощью этой программы мы стремимся донести простую, но важную мысль: находить время для себя и своего психологического состояния – это необходимое условие для нашей общей устойчивости", – пояснила глава BRAND UKRAINE Мария Липяцкая.

В то же время во время презентации исследования в Гостуризма признали, что украинскому туризму также мешают отсутствие инфраструктуры для инклюзивных туристов и недостаточное транспортное сообщение. Впрочем, эти вопросы обещают учесть при составлении маршрутов в рамках национальной программы "Путешествие к себе. Пути восстановления".

Туризм в Украине во время войны

Как ранее сообщал УНИАН, согласно данным OpenDataBot, в 2025 году туризм в Украине впервые с начала полномасштабной войны снова начал приносить доход.

В частности, в 2025 году местные бюджеты в Украине получили 359 миллионов гривен туристического сбора, что почти на треть больше, чем в 2024 году, и в 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной войны в 2021 году.

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