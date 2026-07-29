Как отличить яйцо курицы, питающейся натуральным кормом: фермер назвала простой способ

Важные признаки – запах и цвет желтка.

Яйцо от курицы, которую кормят натуральным кормом, можно легко распознать. Для этого его нужно сварить всмятку или вкрутую, пишет Radio Kielce.

"Это лучший способ, ведь в яичнице вкус можно замаскировать, добавив, например, лук или бекон. Сваренное яйцо от курицы, которую кормили натуральными кормами, будет иметь приятный аромат, от него не будет чувствоваться запах искусственного комбикорма, а желток будет светлым, солнечного цвета", – рассказала владелица польской фермы Доминика Земба.

На её ферме содержатся 700 кур. Их кормят зерном, а также добавками из кукурузы и сои, кроме того, дают витамины. Отсюда и цвет желтка, пояснила фермерша.

Видео дня

По её словам, на ферме куры имеют постоянный доступ к корму, а задача фермера – отмерить правильное количество корма для каждой птицы. Курица не должна переедать, но в то же время должна получать достаточно энергии, чтобы нести яйца.

Кроме того, добавила она, за курами на ферме постоянно следят ветеринары, а каждые 15 недель проводят тестирование на наличие сальмонеллы.

Интересные факты о яйцах

Ранее УНИАН писал, почему мы не едим индюшиные яйца. Как отмечалось, они вполне пригодны к употреблению, однако недоступны человеку, поскольку не попадают на рынок. Причина в том, что для фермеров индюшиные яйца просто нерентабельны.

Также мы рассказывали, почему в магазинах яйца не хранят в холодильнике. Эксперты объяснили, что в супермаркетах температура воздуха обычно значительно ниже и стабильнее, чем в обычной квартире, что замедляет процессы порчи. Кроме того, яйца быстро раскупают, поэтому они не проводят много времени на полках.

Вас также могут заинтересовать новости: