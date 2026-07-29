Переговоры с РФ о прекращении войны: Кислица ответил, почему у Украины есть преимущество

Это уже не просто война пехоты и артиллерии, это война 21 века, и у Украины есть преимущество, считает Кислица.

Если Украина продолжит наносить удары на большие расстояния по территории России, рано или поздно у кремлевского диктатора Владимира Путина останется только один выбор: сесть за стол переговоров и обсудить, как остановить эту войну. Украина имеет преимущество.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица, пишет NPR. В частности, он подтвердил позицию Киева относительно прекращения войны – заморозить боевые действия вдоль нынешней линии фронта.

"Это не предполагает незаконного или фактического признания оккупированных территорий российскими", – сказал он.

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Кислица отметил, что Россия продолжает выдвигать нереалистичные требования о признании своих прав на пять украинских регионов – три, которые она полностью оккупировала, и два, которые частично оккупирует.

"Россияне и Путин одержимы идеей взять под полный контроль Донецкую область, те 15–20 %, которые не оккупированы. И (россияне) кормят американцев утверждением, что через два-три месяца они возьмут под полный контроль", – отметил Кислица.

Но, как подчеркнул Кислица, это уже не просто война пехоты и артиллерии, "это война XXI века, и у нас есть преимущество".

Кислица подчеркнул, что украинские дальнобойные беспилотники постоянно наносят удары по российским нефтегазовым объектам, что вызывает дефицит топлива и ослабляет способность Кремля вести войну, поэтому российская армия больше не добивается существенных успехов на поле боя.

"Это стало очевидным не только для украинцев, но и для наших партнеров и для США. В России эта война – решение всего одного человека. В России эту войну в любой момент может остановить только один человек. Если мы будем продолжать делать то, что делаем, нанося удары на большую дальность, рано или поздно у российского лидера останется только один выбор: сесть за стол переговоров и обсудить, как остановить эту войну", – высказал мнение Кислица.

Заявления Кислицы о войне – другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее Кислица заявлял, что у России до сих пор достаточно ресурсов для продолжения войны против Украины. Поэтому ВСУ являются единственным реальным гарантом безопасности. По его убеждению, экономические проблемы РФ никуда не денутся.

По мнению Кислицы, тема ядерного оружия активно продвигается российской стороной, подбрасывается как в газеты, так и различным иностранным политикам.

Он пояснил, что Украина продемонстрировала очень большую готовность как к переговорам, так и к поиску путей и различных вариантов.

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