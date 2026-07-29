Их землю забрали 300 лет назад: теперь коренной народ начал ее возвращать

Уже третье индейское племя в США выкупило часть исторической территории.

Индейский народ паманки приобрел в американском штате Вирджиния землю, которая располагается на исторической территории племени, пишет Washington Post.

Речь идет о покупке участка в 5,26 гектара, известного как Windsor Shades. Стоимость участка 1,9 млн долларов. Он в Национальный реестр исторических мест и является признанной достопримечательностью штата.

Веками в Windsor Shades проживали вожди племени. На языке племени, поухатан, оно называлось Купкипкок.

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Английский исследователь Джон Смит задокументировал это место на карте индейских поселений начала XVII века. Позже эта территория стала достопримечательностью времен Войны за независимость. После этого она несколько десятилетий оставалась в частной собственности.

Авторы отметили, что возвращение земель - важная веха для племени, которое было признано федеральным законом в 2015 году. Вождь племени Кевин Браун подчеркнул, что покупка земли – это не просто сделка, а жест признания исторических прав его культуры.

"Эта земля была отнята у нас в XVII веке, и тот факт, что мы ее возвращаем, является исправлением исторической несправедливости. Эти земли принадлежали нам на протяжении тысячелетий, и их заселение некоренным населением – лишь мгновение по сравнению с той связью, которая существует между нашим народом и этой землей, и нашими отношениями с ней", – сказала журналистам Эшли Аткинс Спиви, антрополог и член племени.

Она сказала, что племя столкнулось с масштабной европейской колониальной экспансией. И не имело средств, чтобы противостоять этой армии захватчиков:

"Хотя нам и удалось выжить, до недавнего времени у нас не было ни средств, ни ресурсов, чтобы выкупить участок земли. Теперь у нас есть экономические средства для этого".

Представители племени заявили, что рассматривают планы по использованию этой земли для проведения культурных, образовательных и социальных мероприятий.

Как отметили авторы, покупка участка земли племенем паманки отражает более широкое движение среди коренных американских народов. Два других племени недавно также вернули себе часть своих земель в Вирджинии. Племя Раппаханнок приобрело землю в округе Ричмонд, а племя Маттапони – землю в округе Кинг-Уильям.

Как открывают туристам остров на Гаваях

Напомним, что остров Ниихау более 100 лет оставался закрытым, а его жители жили вдали от современных технологий и влияния внешнего мира. Попасть туда могли только постоянные жители и немногочисленные гости.

На Ниихау проживает до 130 человек, преимущественно коренных гавайцев. Это единственное место в мире, где гавайский язык является повседневным средством общения.

Но в последние годы владельцы острова начали организовывать строго ограниченные однодневные экскурсии на вертолете с соседнего Кауаи. Каждый визит проходит под присмотром гидов, а количество посетителей ограничено.

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