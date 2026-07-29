Украина направила Польше письмо относительно МиГ-29: переговоры сдвинулись с места

Глава Минобороны Польши рассказал, как переговоры по истребителям сдвинулись с мертвой точки.

Переговоры между Киевом и Варшавой о передаче польских истребителей МиГ-29 продвинулись "дальше, чем месяц назад". Об этом в эфире радио RMF FM заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает wp.pl.

По его словам, после длительного застоя в переговорах украинская сторона направила Варшаве письмо с подтверждением заинтересованности в самолетах.

"Ситуация изменилась: после этих сложных моментов и жестких заявлений с нашей стороны поступило письмо от украинской стороны, в котором говорилось о том, что они по-прежнему заинтересованы. Мы сказали: тогда представьте нам конкретные предложения с вашей стороны. И они появляются", – рассказал Косиняк-Камыш.

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Тема возможной передачи дополнительных МиГ-29 на фронт обсуждается еще с декабря 2025 года, однако в июне переговоры зашли в тупик. По словам польской стороны, у украинцев были сомнения относительно технического состояния машин, а также отступили от предыдущих договоренностей по соглашению о дроновых технологиях, которые взамен должны были поступить в Польшу.

Кроме того, глава польского Минобороны подтвердил, что Украина уже не единственная страна, которая интересуется этими истребителями.

"Болгария хочет их у нас приобрести. Хорошо, что появилось такое предложение. Это вовсе не такая уж безнадежная техника, если Болгария хочет ее приобрести для защиты своего воздушного пространства. Мы получили аргумент, свидетельствующий о том, что это техника, за которую борются другие страны, поэтому, видимо, для Украины это тоже важно", – добавил министр.

МиГ-29 для Украины – что известно

Ранее аналитики Defence Express раскритиковали заявления Варшавы о "хорошем состоянии" МиГ-29. В частности, они указали, что интерес Болгарии к этим самолетам касается лишь запчастей для уже имеющегося авиапарка, а не покупки готовых самолетов. Также эксперты отметили, что затянутость переговоров между Киевом и Варшавой скорее свидетельствует о плохом техническом состоянии машин, чем об обратном – ведь их восстановление требует значительных средств и времени.

Украинская сторона настаивала на капитальном ремонте самолетов, тогда как польская отказывалась финансировать эти работы самостоятельно. Отмечается, что возникает вопрос о целесообразности проведения модернизации этих самолетов. В частности, эти 14 МиГ-29 (из которых 11 – одноместные боевые, а ещё 3 – двухместные без бортовой радиолокационной станции) уже проходили ограниченную модернизацию в 2011–2014 годах в Польше.

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