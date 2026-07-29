'Человек-паук 4': удалось ли доброму паучку спасти Marvel

УНИАН делится впечатлениями о четвертом сольном фильме Тома Холланда в роли Питера Паркера.

29 июля 2026 года в украинский прокат вышел супергеройский экшн "Человек-паук: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day). Каким получился четвертый сольный фильм Тома Холланда в роли Питера Паркера, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Человек-паук – один из самых любимых персонажей комиксов Marvel. Высокоморальный добрый юноша Питер Паркер после укуса паука обретает суперсилу, которую он использует для борьбы с преступностью в родном Нью-Йорке, периодически участвуя в более глобальных делах в составе "Мстителей".

Учитывая популярность героя, его неоднократно экранизировали как на "большом", так и на "малом" экранах. Первая трилогия о Человеке-пауке была снята еще в 1977-1981 годах, а образ Питера Паркера тогда воплощал Николас Хэммонд (на момент съемок первой части ему было 26 лет, а его персонаж изображался как молодой фотограф-фрилансер).

Видео дня

Новая голливудская трилогия о "Человеке-пауке" от Сэма Рэйми вышла в 2002-2007 годах, а главную роль в ней сыграл Тоби Магуайр. И хотя на момент съемок первой части актеру было, как и Хэммонду, также 26 лет, его Питер Паркер учился в старших классах.

В 2012-2014 годах вышла дилогия Марка Уэбба "Новый Человек-паук", в которой произошла очередная смена главного актера – на 29-летнего на тот момент Эндрю Гарфилда, который также сначала играл старшеклассника.

Тот факт, что школьника Питера Паркера постоянно играли значительно более взрослые актеры, вызвал немало шуток, поэтому часть фанатов вздохнула с облегчением, когда в фильме из киновселенной Marvel "Первый мститель: Гражданская война" на роль этого персонажа наконец пригласили более молодого актера – 19-летнего Тома Холланда, который к тому же обладал идеальными для этой роли физическими данными, учитывая его занятия танцами и акробатикой в детстве.

К слову, интеграция "Человека-паука" в киновселенную Marvel тоже была нелегкой задачей, ведь права на этого персонажа, в отличие от большинства других топовых супергероев, принадлежат Columbia Pictures. Впрочем, ради этого стороны смогли договориться об особом соглашении (на радость всем фанатам).

О чем фильм

Итак, события фильма происходят через несколько лет после финала третьего фильма франшизы "Человек-паук: Нет пути домой" 2021 года. Тогда Питер Паркер позволил Доктору Стрэнджу применить мощное заклинание – это был единственный способ спасти мультивселенную от дальнейшего разрушения. Но за это Человеку-пауку пришлось заплатить жестокую цену – о нем все забыли.

Теперь герой ведет одинокую жизнь, продолжая бороться с преступностью на улицах Нью-Йорка под маской Человека-паука, о предыдущих деяниях которого никто не помнит. В свободное время он следит в соцсетях за жизнью своей возлюбленной ЭмДжей и лучшего друга Неда, которые за это время уже успели закончить колледж. Хотя перед тем, как наложить заклятие, он пообещал им найти их и всё рассказать, Паркер в итоге этого не сделал, чтобы не подвергать близких опасности.

Во время одного из дел Паркер сталкивается с загадочной силой, способной вселяться в других людей и управлять их действиями. Герой берется сорвать планы новой угрозы городу, однако на деле все оказывается совсем не тем, чем казалось на первый взгляд.

Параллельно Питер снова сталкивается с ЭмДжей и Недом, однако надежды на счастливый финал у него остается немного.

Сцена после титров

Marvel давно уже приучила фанатов к сценам после титров, которые либо намекают на следующие проекты, либо просто забавны.

Впрочем, в случае с новым "Человеком-пауком" студия решила не слишком заморачиваться – там есть лишь одна небольшая сцена в самом конце, но вряд ли она вызовет у зрителей много эмоций, скорее разочарование из-за завышенных ожиданий (но вы все же можете попробовать досидеть до конца).

Единственный приятный момент там – это анонс того, что паучок еще вернется (вероятно, это даже произойдет в фильме "Мстители: Доктор Дум" в декабре этого года, однако официального подтверждения этому пока нет).

Актеры и персонажи

Том Холланд уже играет Человека-паука на протяжении доброго десятка лет, и за это время он успел превратиться из юного начинающего актера в 30-летнюю суперзвезду, на счету которой такие хиты, "Дьявол всегда здесь", "Uncharted: Неизведанное" и недавняя "Одиссея".

В новой части "Человека-паука" актеру прекрасно удалось показать взросление своего персонажа, который становился старше и опытнее параллельно с ним. Теперь перед нами не наивный школьник, а измученный судьбой молодой человек, которому постоянно приходится делать сложный выбор. Теперь он мрачный трудоголик в добровольном изгнании, у которого нет ничего "своего" в личной жизни. И ему предстоит принять очередное судьбоносное решение – позволить тьме поглотить его или использовать перемены во благо.

При этом, если в предыдущих фильмах франшизы рядом с Питером Паркером всегда был кто-то равнозначный – будь то антагонист или близкий человек, теперь он стоит в центре всего, это действительно его сольный фильм.

В то же время второстепенные персонажи в фильме, перекочевавшие сюда из других проектов Marvel, на этот раз органично вписывались в сюжет, не выглядя как "камео ради камео". В частности, появление Джона Бернтала ("Ярость", "Аутсайдеры", "Аудитор", сериалы "Ходячие мертвецы", Каратель", "Сорвиголова: Рожденный заново") в роли Фрэнка Касла / Карателя придало картине атмосферу "бадди-муви", когда два абсолютно разных по моральным ценностям персонажа вынужденно объединяются ради общего дела.

Еще один яркий камбэк, который непременно вызвал всплеск эмоций у фанатов, – Марк Руффало ("Зодиак", "Остров проклятых", "Бедные-несчастные", "Микки-17", сериал "Задание") в образе Брюса Беннера / Халка, с которым Человеку-пауку даже пришлось вступить в бой.

Даже второстепенная роль Флоренс Пью ("Оппенгеймер", "Дюна 2", "Черная вдова", "Громовержцы") в образе новой "Черной вдовы" Елены Беловой выглядела логичной, одновременно разряжая общую мрачную атмосферу картины.

А вот у Зендеи ("Соперники", "Драма", франшиза "Дюна", сериал "Эйфория") в роли ЭмДжей и Джейкоба Баталона ("Взлет", "Новокаин") в роли Неда на этот раз было гораздо меньше экранного времени – они скорее выступали здесь как призраки прошлого, чем спутники.

Главной же интригой, которую создателям удалось сохранить до самого конца, был вопрос, кого же в фильме сыграет звезда "Очень странных дел" Сэди Синк, и, возможно, в итоге зрители не получат того вау-эффекта, на который они рассчитывали. Еще до выхода фильма были предположения, что она сыграет Джин Грей (телепатку из "Людей Икс"), однако на деле этот персонаж оказался не столь ярким и сильным.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Человека-паука 4" состоялась 27 июля 2026 года в Лос-Анджелесе, и первые отзывы о нем были скорее положительными.

На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 91 % одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 90 % от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Критики особенно хвалили актерскую игру Тома Холланда, общую мрачную атмосферу и удачное вплетение в сюжет Карателя, однако отмечали, что фильм несколько неоднороден, а привязка к канону Marvel в определенной степени его ограничивает.

Наш вердикт

Если коротко, то Человек-паук в очередной раз не подкачал. В то время, когда зрители и критики заведомо скептически относятся к фильмам о супергероях, а студии никак не могут найти ключи к их сердцам, "Человек-паук: Новый день" сумел подарить публике необходимые впечатления.

Режиссер Дестин Дэниел Креттон, который в 2021 году снял еще один фильм из киновселенной Marvel – довольно тепло принятый "Шан-Чи и легенда десяти колец", сумел удачно сбалансировать общую мрачную атмосферу с комическими моментами с участием звездных камео, при этом не переборщив с фансервисом.

Да, сюжет местами неровно развивается, а отсутствие яркого антагониста (нет, это не Скорпион), возможно, кого-то разочарует, но на самом деле плюсов там гораздо больше. В конце концов, главному герою пришлось в первую очередь бороться со своими собственными демонами. Да и захватывающих драк в фильме хватало (чего только стоит сцена в тюрьме).

Оставляя после себя приятное послевкусие, в то же время фильм способен пощекотать нервы особенно впечатлительным зрителям, ведь некоторые в зале в какой-то момент всерьез поверили, что Питер Паркер может погибнуть.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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