Это может только навредить: 11 продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике

Многие продукты теряют качество и вкус под воздействием низких температур.

Многие считают, что холодильник помогает дольше сохранять свежесть всех продуктов, но это не всегда так. Некоторые из них из-за низких температур могут терять вкус, текстуру и качество, поэтому требуют других условий хранения, пишет marthastewart.com.

Класть продукты в холодильник сразу после покупки стало привычкой для многих людей. Такой способ кажется самым простым решением, когда нужно дольше сохранить еду.

Впрочем, не все продукты нуждаются в низких температурах. Для некоторых из них хранение в холодильнике может изменить естественные свойства, повлиять на вкус и внешний вид.

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Поэтому часть продуктов лучше хранить в других условиях.

Ниже – 11 продуктов, которые не стоит класть в холодильник.

Бананы

Недозрелые бананы не стоит хранить в холодильнике, поскольку низкая температура замедляет естественный процесс их созревания, говорит шеф-повар Роберт Смит. Разработчик продуктов Майкл Сабрин также отметил, что из-за холода кожура бананов может стать темно-коричневой или черной.

По словам специалистов, недозрелые бананы лучше хранить при комнатной температуре, пока они не достигнут желаемой степени зрелости. После созревания их можно положить в холодильник на несколько дней, чтобы продлить срок хранения перед употреблением.

Базилик

Базилик чувствителен к низким температурам, поэтому его не стоит хранить в холодильнике. По словам экспертов, низкие температуры могут привести к тому, что листья сморщатся и почернеют.

"Лучше всего держать базилик вдали от прямых солнечных лучей при комнатной температуре", – рассказал Смит.

Он также советует срезать стебли базилика и поставить их в стакан с водой, как свежие цветы, чтобы сохранить его свежесть.

Хлеб

Если вы планируете съесть хлеб в ближайшее время, его не стоит класть в холодильник. Низкие температуры заставляют выпечку терять влагу и высыхать, говорит шеф-повар и преподаватель кулинарии Энн Зиата. В то же время, если хлеб нужно хранить дольше или он домашнего приготовления, холодильник может помочь предотвратить появление плесени.

В целом лучше хранить хлеб в прохладном сухом месте – например, в шкафчике или на кухонной столешнице.

Шоколад

В холодильнике шоколад подвергается воздействию влаги, из-за чего сахар может выходить на поверхность. В результате на шоколаде появляется белый налет.

Такой шоколад безопасен для употребления, однако его текстура и внешний вид могут ухудшиться.

Исключением являются случаи, когда шоколад хранят в тёплом помещении и он может растаять. Тогда его можно положить в холодильник в герметичном контейнере.

"Идеальное место для хранения шоколада – прохладное и сухое место, вдали от тепла и света", – отмечает Зиата.

Масла

"Хранение в холодильнике масел холодного отжима, таких как оливковое и авокадовое, может привести к тому, что они станут мутными, загустеют или затвердеют", – говорит Сабрин.

Смит отмечает, что из-за такого затвердевания или помутнения могут измениться текстура и вкус масел.

Большинство кулинарных масел следует хранить в прохладном тёмном месте, например в шкафчике или кладовой, в плотно закрытой бутылке из тёмного стекла или металлической ёмкости.

Чеснок

По словам специалистов, целый неочищенный чеснок быстрее размягчается и прорастает в холодильнике. Ростки чеснока безопасны для употребления, однако они могут иметь довольно горький вкус.

Лучше всего хранить чеснок в прохладном сухом месте.

Мед

Мед – один из продуктов, которые часто хранят дома благодаря его сладкому вкусу и универсальности. Однако Зиата советует не держать его в холодильнике, поскольку холод сделает мед слишком густым.

"Мед сохраняется естественным образом благодаря содержанию сахара, поэтому он долго останется пригодным к употреблению при комнатной температуре", – добавляет Зиата.

Если поставить его в темный шкафчик, он сохранит жидкую консистенцию.

Лук

Целый лук не стоит хранить в холодильнике. Причина в том, что под воздействием низких температур крахмал в нём превращается в сахар. Из-за этого овощ может стать слаще и мягче, а после приготовления приобрести нежелательную текстуру.

Кроме того, лук имеет очень сильный запах, поэтому другие продукты в холодильнике, хранящиеся рядом, могут впитать его аромат.

Дыни

"Неразрезанные дыни не стоит хранить в холодильнике, поскольку они могут впитать посторонние запахи", – говорит Сабрин.

По его словам, после сбора урожая сладость дыни и содержание антиоксидантов продолжают расти, но холодильник замедляет этот процесс. Кроме того, низкая температура может сделать текстуру дыни зернистой или мягкой.

По словам Смита, целые неразрезанные дыни лучше всего хранить в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей, пока они не будут готовы к употреблению.

Арахисовая паста

"Обычная арахисовая паста содержит эмульгаторы и консерванты, которые не дают ей расслаиваться и портиться при комнатной температуре, поэтому её не нужно хранить в холодильнике", – объясняет Зиата.

Зато натуральную арахисовую пасту без консервантов после вскрытия нужно ставить в холодильник.

Картофель

Целые неочищенные картофелины не стоит хранить в холодильнике, говорит Смит. Причина та же, что и в случае с луком: холод превращает крахмал в картофеле в сахар. Из-за этого при приготовлении овощ может приобрести нежелательную сладость и изменить текстуру.

Неочищенный картофель следует хранить в тёмной, прохладной и хорошо вентилируемой кладовой или подвале отдельно от лука и фруктов, поскольку они могут способствовать прорастанию.

Еще больше интересного о хранении продуктов

Ранее УНИАН писал о том, что большинство людей неправильно использует ящик для овощей в холодильнике. Как отмечалось в материале, это не просто дополнительный отсек для хранения. Он предназначен для того, чтобы дольше сохранять свежесть продуктов за счет контроля влажности.

Также эксперты назвали 3 продукта, которые обязательно нужно хранить в холодильнике. Отмечалось, что если оставить их на кухонном столе, это значительно сократит срок их годности.

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