Негативное отношение поляков к украинцам выросло более чем в два раза, – исследование

Социологи указывают на несколько факторов, повлиявших на изменение настроений в польском обществе.

Уровень негативного отношения поляков к украинцам вырос до 43%, тогда как украинцы демонстрируют противоположную тенденцию и в целом сохраняют благосклонность к соседям. Об этом говорится в выводах исследования Центра диалога им. Юлиуша Мерошевского.

Социологи отмечают, что за последние годы отношения между украинцами и поляками изменились: после периода широкой поддержки в начале полномасштабного вторжения в настоящее время наблюдается постепенное снижение благосклонности.

Если в 2023 году о негативном отношении к украинцам заявляли 17% польских респондентов, то по последним данным этот показатель вырос почти в 2,5 раза – до 43%.

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В Украине динамика остается значительно сдержаннее. Уровень негативного отношения к полякам составлял 0% в 2022 году, 1% в 2023-м и вырос до 8% по последним данным.Таким образом, несмотря на общее обострение общественных настроений и ряд политических и экономических противоречий, большинство украинцев сохраняет положительное отношение к Польше.

Факторы изменения настроений в польском обществе

Социологи объясняют изменение настроений в Польше постепенной трансформацией общественного мнения. Начальный этап массовой солидарности и готовности к значительным расходам на поддержку Украины постепенно сменяется усталостью, снижением эмоциональной вовлеченности и более прагматичным подходом.

Дополнительным фактором называют снижение ожиданий относительно скорого завершения войны, а также влияние изменений в политике США и неопределенность в отношении мирного процесса. Это, по оценкам экспертов, усиливает осторожность польского общества в вопросах безоговорочной поддержки.

В то же время рост критических настроений в Польше касается преимущественно не личного отношения к украинцам, а вопросов государственной политики и распределения помощи. Речь идет о требованиях большей прозрачности и контроля за использованием ресурсов. При этом личные контакты с украинцами, которые работают или учатся в Польше, оцениваются преимущественно положительно.

Что остается основой отношений

Несмотря на изменение настроений, исследователи подчеркивают, что эти тенденции не означают отказа Польши от поддержки Украины.

В польском обществе сохраняется понимание того, что сопротивление Украины имеет ключевое значение для безопасности самой Польши, а также широкая поддержка её оборонных усилий. Кроме того, преобладает позиция, признающая Украину суверенным государством с правом самостоятельного выбора своего политического пути.

По мнению социологов, именно этот базовый консенсус остается ключевым элементом отношений между двумя странами, несмотря на рост эмоциональной напряженности.

Стоит отметить, что соответствующий опрос проводился в ноябре 2025 года.

Подробнее об общественных настроениях в Польше

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявлял, что отношение поляков к украинцам изменилось с 2022 года, и настроения ухудшаются. При этом он отмечал, что следует различать отношение поляков к Украине как к нации, ведущей войну с Россией, и к украинцам, которые в настоящее время проживают в Польше.

Также результаты опроса показали, что поляки не хотят защищать родину и не готовы отказаться от личного благосостояния. Число граждан, готовых защищать Польшу, сократилось почти вдвое за три года. Особенно тревожная тенденция наблюдается среди молодежи в возрасте до 29 лет.

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