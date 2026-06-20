Поляки не хотят защищать родину и не готовы отказаться от личного благполучия, - опрос

Число граждан, готовых защищать Польшу, сократилось почти вдвое за три года. Особенно тревожная тенденция среди молодежи до 29 лет.

Польские социологи сравнили, как изменились общественные настроения поляков в период с 2023 по 2026 год и выяснили, сколько граждан готовы пойти воевать, чтобы защитить страну.

Как пишет издание InfoSecurity24, результаты оказались неутешительными - произошло систематическое "остывание" патриотизма. Так, согласно данным аналитического центра IBRiS, лишь 15 % поляков на сегодняшний день готовы пожертвовать жизнью ради своей страны, хотя в 2023 году таких было 27%.

Особенно тревожная тенденция наблюдается среди молодежи. Граждане в возрасте от 18 до 29 лет меньше всего хотят воевать. Среди них готовность к войне составляет всего 18%.

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Самый высокий уровень патриотизма показало старшее поколение. 56% польских граждан в возрасте 40-59 лет готовы встать на защиту страны.

Кроме падения уровня патриотизма, многие поляки заявили, что не готовы пойти на материальные жертвы. Ранее поляков, которые были готовы отказаться от личного благосостояния ради родины было 46%, а сейчас 36%, а количество людей, не готовых ни к каким жертвам, выросло с 14% до 30%.

Помимо этого, граждане Польши оказались неподготовленными к возможной войне. Многие не знают даже элементарных правил безопасности. В частности, 81,8% респондентов признались, что не знают, где находится ближайшее убежище.

При этом лишь 36% поляков планируют проходить специальное обучение по гражданской защите.

Социологи отметили, что есть опасный парадокс: около 67% поляков заявили о желании помогать гражданской обороне. Однако они не стремятся приобретать конкретные навыки, то есть моральный дух не подкрепляется реальной подготовкой.

Ситуация в Польше

В конце весны в Польше появились сообщения о рассылке гражданам так называемых мобилизационных карточек. Документы вызвали беспокойство среди населения, но в польском Минобороны объяснили, что речь идет о стандартной процедуре воинского учета, а не об объявлении мобилизации,

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