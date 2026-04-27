Великобритания может создать вместе с союзниками 'оборонный банк', – The Telegraph

Это позволит альянсу из 10 североевропейских стран-членов НАТО финансировать проекты в сфере безопасности, привлекая средства под более низкие процентные ставки.

Правительство рассматривает планы по созданию под эгидой Великобритании "оборонного банка" для перевооружения своих североевропейских союзников в противостоянии президенту России Владимиру Путину, сообщает The Telegraph.

По информации издания, эти планы могут быть построены по образцу аналогичной программы Европейского Союза по кредитованию на сумму 150 млрд евро, которая финансирует закупку оружия странами-членами блока.

"Планы по созданию банка JEF (Joint Expeditionary Force – Объединенные экспедиционные силы, – прим. ред.) позволят альянсу из 10 североевропейских стран-членов НАТО финансировать проекты в сфере безопасности, занимая средства под более низкие процентные ставки", – поясняется в публикации.

Видео дня

Как указывает издание, кроме Великобритании, в состав JEF входят Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Исландия и Нидерланды.

Примечательно, что в прошлом месяце три члена JEF – Великобритания, Финляндия и Нидерланды – обязались начать работу над новым механизмом, который будет использоваться для финансирования многонациональных оборонных планов, наращивания промышленного производства, закупки оружия и оказания военной помощи Украине.

По словам источника, вовлеченного в процесс, переговоры пока носят предварительный характер.

"Любое объявление может быть ускорено и сделано до начала июля, когда лидеры НАТО должны собраться на ежегодный саммит в Анкаре, Турция", – говорится в статье.

Ожидается, что на этом важном собрании будут доминировать требования президента США Дональда Трампа об обнародовании планов союзников увеличить расходы на оборону до 5% ВВП в течение следующего десятилетия.

Издание отметило, что пока неизвестно, появится ли президент США на саммите в столице Турции после его угроз выйти из альянса из-за отказа Европы присоединиться к американо-израильской войне в Иране.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил союзников, что ожидает от них обнародования конкретных планов по выполнению обязательств в отношении расходов на оборону, взятых на прошлогодней встрече в Гааге.

Издание не исключает, что Великобритания столкнется с трудностями в поиске 17,6 млрд фунтов, необходимых для выполнения обещания правительства увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2029–2030 годам.

На прошлой неделе газета сообщала, что министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз рассматривает возможность продажи "военных облигаций" населению и финансовым учреждениям с целью привлечения средств.

Отмечается, что расширение этой схемы на других союзников по JEF могло бы удешевить заимствования благодаря тому, что совместно можно было бы без проблем достичь кредитного рейтинга "ААА".

"Все средства будут направлены на совместные проекты, призванные сдержать российскую агрессию на Дальнем Севере, в Северной Атлантике и Балтийском море", – сообщает издание.

Примечательно, что на этой неделе альянс договорился об усилении военно-морских сил в этих регионах в ответ на российские подводные и надводные операции.

Военные руководители, в частности генерал, первый лорд Адмиралтейства сэр Гвин Дженкинс, заявили, что им необходимо выйти за пределы простой коалиции и превратиться в постоянные объединенные силы, способные противостоять потенциальным угрозам со стороны Москвы.

"Мы обязались инвестировать 270 млрд фунтов стерлингов в оборону в течение этого созыва парламента, чтобы обеспечить готовность Великобритании реагировать на растущие угрозы – это самое большое увеличение с времен холодной войны. Расходы на оборону должны вырасти до 2,6% ВВП к апрелю 2027 года – с дополнительными 5,6 млрд фунтов стерлингов на оборону только в этом финансовом году, что гарантирует, что не будет возврата к истощенным вооруженным силам прошлого", – заявил представитель правительства Великобритании.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад "объявил открытую войну Москве с помощью Украины". По его словам, Киев беспомощен без материального обеспечения западным оружием, разведывательных данных, спутниковых систем и подготовки военных, и все это знают. Лавров добавил, что некоторые европейские страны публично заявляли о том, что готовятся к нападению России. В частности, глава МИД РФ процитировал начальника бельгийского генштаба Фредерика Вансина, который сказал, что "у них есть еще несколько лет, а украинцы покупают им это время".

Также мы писали, что глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг сообщил, что на данный момент нет данных о подготовке Россией нового фронта против стран Балтии. Однако он добавил, что решения Кремля бывают непредсказуемыми и часто иррациональными. В то же время Кивисельг подчеркнул, что в России продолжается мобилизация. Он добавил, что она необходима Москве для того, чтобы продолжать темп наступления в Украине, поскольку Россия не достигла своих целей, а нынешний темп поддерживать с помощью заключенных у нее не получится. Глава эстонской разведки добавил, что нет признаков того, что мобилизованные подразделения будут использованы против стран НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: