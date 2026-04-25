Британия и Франция станут лидерами нового 'европейского НАТО', – бывший генсек

Великобритания и Франция должны возглавить "Коалицию желающих", чтобы взять на себя ответственность за оборону Европы без помощи Соединенных Штатов. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, занимавший эту должность с 2009 по 2014 год, пишет The Telegraph.

По его словам, в ответ на угрозы Дональда Трампа выйти из НАТО необходима новая архитектура безопасности. Он предложил расширить объединение, созданное для защиты Украины в случае прекращения огня, чтобы оно взяло на себя ответственность за обычную оборону Европы.

"Я по-прежнему считаю НАТО краеугольным камнем европейской и североатлантической безопасности. Но после того, как президент Трамп выразил сомнения относительно своей приверженности пятой статье (пункту о взаимной обороне, который гласит, что нападение на одно государство-член является нападением на всех) и всему альянсу, нам нужно укрепить европейский столп НАТО", – цитирует его СМИ.

Коалиция из 35 стран, включая Киев, планирует послевоенное развертывание войск для защиты Украины от дальнейшей российской агрессии. Но вместо того, чтобы исключительно защищать Украину, ее роль можно было бы расширить, сосредоточившись на континентальной безопасности, считает Расмуссен.

По его мнению, Киев должен быть включен в этот альянс.

"Украина на самом деле будет ценным активом в этой "Коалиции желающих". Каким бы ни был результат возможных будущих мирных переговоров, у нас все равно будет агрессивная Россия, граничащая с Европой, поэтому нам нужна Украина как щит против этой агрессивной России. Вот почему я считаю, что нам следует включить Украину в новую европейскую архитектуру безопасности, и таким образом мы сможем укрепить НАТО", – отметил бывший генсек.

Он напомнил, что в настоящее время штаб-квартира коалиции расположена в Париже, а после первых 12 месяцев работы она переедет в Лондон.

Европа обсуждает систему взаимной обороны

Как сообщал УНИАН, страны Европейского Союза активизировали дискуссии о том, как может работать взаимная оборона в рамках ЕС без опоры на НАТО. Причиной стали растущие сомнения в стабильности гарантий безопасности, в частности из-за политических заявлений в США.

В центре обсуждений – статья 42.7 Лиссабонского договора, которая предусматривает, что государства ЕС обязаны оказывать помощь стране-члену, подвергшейся вооруженному нападению. Положение включает военную, гуманитарную и финансовую поддержку, однако применялось лишь один раз – после терактов в Париже в 2015 году, когда к нему обратилась Франция.

Идея более активного использования этой статьи приобретает актуальность на фоне дискуссий о возможном ослаблении роли США в НАТО. Европейские чиновники рассматривают сценарии, при которых континенту придется обеспечивать собственную оборону с меньшим привлечением американских сил.

