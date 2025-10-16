Пробки на границе Казахстана и России тормозят поставки товаров двойного использования в РФ, обостряя энергетический кризис в регионе.

С середины сентября на границе Казахстана с Россией застряли тысячи грузовиков из Китая. Это замедляет поток товаров двойного использования, которые поддерживают оборонную промышленность РФ, пишет Forbes.

На КПП между странами сейчас стоят около 2500 грузовиков, многие из которых перевозят электронику, компоненты для дронов и товары западных брендов. Казахские таможенники усилили проверки грузов, подозреваемых в использовании для обхода санкций. Российское издание "Коммерсант" оценивает количество задержанных транспортных средств примерно в 7500.

Пробки начались в середине сентября, когда Казахстан начал тщательнее проверять грузы в Россию и Беларусь. EUToday сообщает, что до 99% грузовиков с чувствительными товарами сталкиваются с интенсивными проверками. Аналитики отмечают, что это отражает новую политику Астаны по более строгому соблюдению западных санкций, хотя некоторые эксперты считают, что пробки могут возникать из-за обычных двусторонних торговых трений.

Топливный кризис обостряется

Перебои в поставках происходят на фоне падения производства на российских нефтеперерабатывающих заводах из-за атак украинских беспилотников. Bloomberg 15 октября сообщил, что экспорт морского топлива из России упал до 1,88 млн баррелей в день - самого низкого уровня с начала вторжения.

Последствия ощущают и страны Центральной Азии. Стоимость топлива резко выросла, в частности в Таджикистане, а Казахстан временно запретил экспорт для обеспечения внутреннего спроса. Узбекистан и Кыргызстан ищут альтернативные поставки топлива, поскольку Россия сосредотачивается на удовлетворении собственных потребностей.

В то же время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пытается балансировать между Москвой и Западом. В сентябре он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время 80-й Генассамблеи ООН и выразил поддержку суверенитета Украины.

Россия и Китай - главные новости

Китай официально придерживается нейтралитета в отношении войны Украины и России, но помогает Москве тайно. В частности, китайцы создали для российских оккупационных войск катушку с оптическим волокном длиной 50 километров.

Кроме того, Россия и Китай наладили сотрудничество в поставках систем РЭБ для защиты стратегических объектов, в частности, аэропортов, от атак украинских дронов.

