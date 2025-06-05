Новая катушка оптоволокна для дронов весит 3,8 кг.

Китайцы создали для российских оккупационных войск катушку с оптическим волокном длиной 50 километров.

Об этом в своем Telegram-канале написал Сергей "Флеш" Бескрестнов, украинский специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Он также опубликовал короткое видео, на котором иностранец демонстрирует новую катушку:

"Китайцы сделали для противника катушку оптоволокна длиной 50 километров. Вес 3,8 килограмма. Китаец говорит "We are done" и что-то там трет, видимо, от радости".

В комментарии УНИАН Бескрестнов отметил, что несмотря на тяжелую катушку, оснащенный ею беспилотник сможет летать на расстояние 50 километров. "Скорее всего, речь будет идти о большом агродроне, который сможет поднять и эту катушку, и боевую часть. Это означает, что оборудованный такой катушкой большой дрон сможет пронести большой запас на низкой высоте, минуя все наши средства РЭБ, и поразить какую-то важную цель на дальнем расстоянии", - пояснил эксперт.

Как Китай помогает России

КНР, официально декларируя нейтралитет в войне России против Украины, фактически оказывает Москве существенную поддержку в экономической, технологической и военно-промышленной сферах.

По данным СМИ, китайские компании поставляют России компоненты двойного назначения, которые используются в производстве вооружения. Среди них - двигатели для беспилотников, микросхемы и оборудование для производства оружия.

Недавно The Telegraph сообщил, что РФ использует для сбивания украинских дронов систему низковысотной лазерной обороны "Тихий охотник".

Это одна из самых значимых единиц оборудования, которую Россия получила от Китая за время полномасштабной войны против Украины.

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