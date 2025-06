Китайцы создали для российских оккупационных войск катушку с оптическим волокном длиной 50 километров.

Об этом в своем Telegram-канале написал Сергей "Флеш" Бескрестнов, украинский специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Он также опубликовал короткое видео, на котором иностранец демонстрирует новую катушку:

"Китайцы сделали для противника катушку оптоволокна длиной 50 километров. Вес 3,8 килограмма. Китаец говорит "We are done" и что-то там трет, видимо, от радости".