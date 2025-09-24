Президент Казахстана заявил, что он за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но "нужна предварительная работа".

Казахстан не является посредником в военном конфликте между Украиной и Россией, но может организовать переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, пишет Tengrinews.

Отмечается, что он ответил на вопрос журналиста о том, готов ли Казахстан организовать встречу лидеров Украины и России в Астане и ведутся ли такие переговоры.

"Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит. На мой взгляд, обе стороны способны вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя", - сказал Токаев.

Видео дня

По его словам, "если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан", то страна предоставит "все необходимые условия для успешного обеспечения переговоров". Однако, добавил он, встречи на высшем уровне "тщательно готовятся на экспертном уровне дипломатами и другими службами", поэтому "надеяться на практический результат в условиях продолжения военных действий без перемирия, с расхождениями во всех основных вопросах повестки дня - это, откровенно говоря, нереалистичный подход".

"Подытоживая, могу твердо сказать: мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания. Не будучи посредником, Казахстан, впрочем, если возникнет необходимость, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях", - резюмировал Токаев.

Зеленский предлагал Путину встретиться в Казахстане

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский раскрыл, какие страны предлагали Путину для встречи. В интервью Fox News 24 сентября президент Украины отметил, что российскому диктатору предлагались различные страны по его выбору, не только нейтральные, а даже такие дружественные к России, как Казахстан.

"И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона (президент Франции Эммануэль Макрон, - ред.) и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то, например, в Казахстане. Мы готовы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что готов к встрече с Путиным где угодно, но конечно, не в Москве, как Путин предлагал ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: