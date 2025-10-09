Китайские средства РЭБ россияне используют как минимум с августа 2023 года.

Россия и Китай наладили сотрудничество в поставке систем РЭБ для защиты стратегических объектов, в частности, аэропортов, от атак украинских дронов. Об этом пишет "Милитарный" со ссылкой на материалы хакерской группировки Black Mirror.

Отмечается, что обнародованная внутренняя документация корпорации "Ростех" свидетельствует, что китайские средства радиоэлектронной борьбы россияне используют по меньшей мере с августа 2023 года, в частности для защиты своих военных аэродромов.

Кроме того, россияне пытались наладить совместную разработку, производство и поставку систем РЭБ вместе с группой китайских компаний, работающих в этой сфере.

"В группу входил научно-исследовательский институт (НИИ), разрабатывающий современные средства РЭБ, производственное предприятие, способное быстро наладить серийный выпуск и логистическая компания со всеми необходимыми каналами поставки и китайская страховая компания", - пишет "Милитарный".

В документе "Ростеха" отмечается, что по состоянию на 2023 год "китайские ученые решают задачи по разработке и производству устройств для обнаружения и уничтожения БПЛА, управляемых на частоте сотовой связи 4G, а также задачи противодействия американской спутниковой системе Старлинк".

Кроме того, россияне взаимодействуют с Китаем по разработке защиты от морских подводных и надводных дронов.

При этом среди преимуществ китайских разработок, кроме современных технических решений, россияне отмечали "низкую себестоимость, короткие сроки производства и поставки в необходимом объеме".

Так, на форуме "Армия-2023" россиянам представили ряд китайских средств РЭБ, в частности, мобильный комплекс с подавителем каналов связи БПЛА одновременно на пяти частотных диапазонах.

"После форума комплекс успешно прошел проверку на полигоне Алабино и в настоящее время несет боевое дежурство на аэродроме Шайковка, где 21 августа 2023 года получил опыт боевого применения, в результате которого дрон был обнаружен и подавлен на расстоянии 2 км...", - говорится в документе.

Российским военным также продемонстрировали переносные средства борьбы с БПЛА: ружье с дальностью подавления до 1,2 км и мощностью 15 Вт; ручной сканер-обнаружитель БПЛА, дальностью действия более 2,0 км; ручной рюкзак-подавливатель, мощность подавления от 30 Вт; щит-обнаружитель и подавитель БПЛА дальностью действия более 2,5 км.

В документе сообщалось, что китайские средства уже летом 2023 года использовались военными и могли быть локализованы.

Китай и Россия в войне дронов

Ранее сообщалось, что китайцы создали для российских оккупационных войск катушку с оптическим волокном длиной 50 километров.

В целом количество компонентов китайского производства в дронах типа "Шахед" за последнее время выросло втрое, сообщал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

