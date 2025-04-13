По словам врача, Трамп в состоянии выполнять свои обязанности.

Личный врач президента США Дональда Трампа Шон Барбелла заявил, что американский лидер остается в отличном состоянии, согласно результатам планового медицинского осмотра, пишет Reuters.

"Президент Трамп демонстрирует превосходное когнитивное и физическое здоровье и вполне пригоден для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства", - подчеркнул он в своем отчете.

Отмечается, что 78-летний Трамп является самыми старым человеком, который когда-либо становился президентом США. В связи с этим пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовала подробный отчет о состоянии здоровья американского лидера.

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Напомним, что 11 апреля Трамп говорил о том, что прошел когнитивный тест во время ежегодного медицинского осмотра. По его словам, он находится в "очень хорошей форме".

Дональд Трамп - другие новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине, могут идти хорошо, но "есть момент, когда вам просто нужно смириться или заткнуться". Он добавил, что отношения между Украиной и Россией могут идти хорошо, и вы довольно скоро это узнаете.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа поставила амбициозную цель - заключить 90 торговых соглашений за 90 дней. В Reuters оценили, насколько это возможно.

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