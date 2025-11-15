Вэнс заявил, что Трамп проводит "агрессивную дипломатию", которая необходима для достижения мира.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, зачем президент Дональд Трамп ведет диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Так, в интервью на канале Fox News он заявил, Трамп проводит "агрессивную дипломатию", которая необходима для достижения мира.

"Вам не нужно соглашаться с решением Владимира Путина вторгнуться в Украину, но если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны разговаривать с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией", - сказал он.

Видео дня

Он также отметил, что позиция Трампа заключается в том, чтобы сосредоточиться на мире, но не позволить СМИ диктовать, как ему поступать.

"Его доктрина заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредоточиться на мире, но не позволять журналистам в Вашингтоне указывать, с кем вы можете разговаривать и как заниматься дипломатией", - подчеркнул Вэнс.

Россия не настроена на мир

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал условие для завершения войны против Украины. По его словам, это произойдет тогда, когда Россия достигнет поставленных задач.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина "рано или поздно" будет вынуждена вести переговоры с Россией, а позиция Киева на переговорах с каждым днем будет ухудшаться.

Вас также могут заинтересовать новости: