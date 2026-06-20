Трамп заявил, что Европе следовало бы заплатить за оружие для Украины на сумму $350 миллиардов

По словам Трампа, администрация Байдена даже не требовала от европейских стран оплачивать поставляемое вооружение.

Европе следовало бы заплатить за оружие на сумму $350 млрд, которое США передали Украине при бывшем американском лидере Джо Байдене, считает действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом пишет Clash Report.

Выступая на базе "Эндрюс", он заявил, что администрация Байдена даже не требовала от европейских стран оплачивать поставляемое вооружение, хотя, по его мнению, они "должны были платить".

"Всё, что нужно было сделать, - сказать европейцам: "Возьмите нашу армию, просто заплатите нам, просто заплатите нам". Никто не просил. Я спросил: почему вы не заплатили? "Нас никто не просил, сэр". Я был с европейскими лидерами на выходных. Я сказал: знаете, мы дали вам 350, подумайте, 350 миллиардов долларов на самолёты, все виды вооружения и прочее", - добавил Трамп.

Видео дня

Президент США считает, что в вопросе заключения окончательного соглашения "всё будет хорошо" и "дело не дойдёт" до того, чтобы США использовали иные рычаги воздействия на Иран.

"Помните, если мы это сделаем, тогда внезапно нефть не будет так быстро выходить через пролив, потому что люди, у которых суда стоимостью в миллиарды долларов, не любят ракеты, пролетающие над ними, не любят мины в воде. И сейчас происходит нечто удивительное, потому что у нас самая сильная экономика, которая у нас когда-либо была. В нашу страну поступает 19,2 триллиона долларов", - сказал Трамп.

Помощь для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получен положительный сигнал от всей "Большой семерки" и Трампа в вопросе укрепления ПВО Украины. По его словам, США впервые положительно отреагировали на идею лицензионного производства украинских ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: