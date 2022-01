Ожидается, что запуск станет первым из трех этапов развития компании TMTG, основанной бывшим президентом США.

Бывший президент США Дональд Трамп планирует запустить свою социальную сеть Truth уже 21 февраля 2022 года - в День президентов США.

Об этом свидетельствуют данные в App Store, передает Reuters. Информацию подтверждает и источник агентства.

Truth Social компании Trump Media & Technology Group (TMTG) задумана как альтернатива Twitter. Утверждается, что, как и в Twitter, в новой соцсети можно подписываться на других людей и следить за актуальными темами.

Запуск приложения соцсети состоится через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Трампа за то, что он побуждал своих сторонников участвовать в нападении 6 января 2021 года на Капитолий США.

Читайте такжеБывшая пресс-секретарша Трампа рассказала о его отношениях с Путиным "не на камеру"Ожидается, что запуск станет первым из трех этапов развития TMTG. Вторым будет услуга подписки на видео под названием TMTG+ с развлекательными программами, новостями и подкастами. Презентация для инвесторов в ноябре показала, что TMTG также хочет запустить сеть подкастов.

Ранее УНИАН писал о запуске в 2021 году платформы From the Desk of Donald J Trump для публикации контента бывшего президента США после блокировки его страниц в социальных сетях. Однако платформа проработала всего лишь месяц.

