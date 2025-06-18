Сам Джобс дважды за свою жизнь наглядно показал, как работает это правило.

Существует давний спор о том, что важнее - идея или способность воплощения этой идеи. Многие успешные люди считают, что успех приносит именно идея, пишет на страницах Inc.com предприниматель и колумнист Джефф Гейден.

"Другие руководители, а позже и менеджеры, говорили мне, что я слишком много времени провожу в цеху. Они говорили, что мне нужно больше времени уделять планированию. Больше времени стратегическому подходу, а не тактическому. Больше времени - обдумыванию, меньше - действию", - пишет он.

Гейден отмечает, что сам он никогда не мог придумать ничего стоящего, сидя в офисе, зато все его замечательные идеи возникали во время общения с персоналом на производственной площадке.

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По мнению Гейдена, это противоречие на самом деле имеет свое объяснение: чтобы придумать хорошую идею, сначала надо увидеть саму проблему, которую надо решить. При этом он ссылается на основателя компании Apple Стива Джобса, который еще 40 лет назад сказал, что для настоящего успеха нужно сочетать в себе черты и мыслителя (того, кто придумывает идеи), и деятеля (того, кто воплощает эти идеи на практике).

"Мои наблюдения таковы, что деятели - это главные мыслители. Люди, которые действительно создают то, что меняет эту отрасль, - это и мыслитель, и деятель в одном лице. (...) Очень легко приписать себе заслугу за то, что вы придумали. Легко сказать: "О, я это придумал три года назад". Но если копнуть немного глубже, то окажется, что люди, которые действительно это сделали, были также людьми, которые работали над сложными интеллектуальными проблемами", - говорил Джобс.

Здесь стоит заметить, что Стив Джобс был наглядным примером того, как работает этот принцип. Во второй половине 1970-х он создал первый коммерчески успешный персональный компьютер, хотя и сама концепция ПК, и первые модели ПК были созданы до того другими производителями.

Так же в 2007 году Джобс выпустил первый действительно популярный смартфон, который перевернул индустрию мобильной связи. Здесь он также не был первым, кто придумал саму идею. Но он смог воплотить ее так, чтобы это стало удобно.

Другие интересные советы от успешных людей

Как писал УНИАН, бывший генеральный директор Microsoft Сатья Наделла рассказал о самом ценном совете, который получил от своего предшественника на должности. Ему тогда сказали "Будьте смелым и будьте правы". Наделла считает, что эти пять слов оказались "одним из лучших советов", которые он когда-либо получал.

Также мы рассказывали, что Уоррен Баффет, один из самых известных инвесторов в истории, считает, что настоящий успех приходит к тем, кто остается верным своим ценностям и убеждениям, а не пытается соответствовать чужим ожиданиям.

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