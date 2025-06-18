Тромсё - одно из лучших мест, чтобы увидеть полуночное солнце: с 20 мая по 22 июля солнце вообще не заходит.

В то время как большинство туристов отправляются летом в такие страны, как Испания, Греция, Италия и Португалия, несколько других стран часто упускаются из виду.

Как пишет Daily Express, одна из них - Норвегия, имеющая самую длинную береговую линию в Европе, простирающуюся на колоссальные почти 58 тысяч километров. В результате в этой скандинавской стране есть много красивых городов, в которых не бывает огромных толп.

Небольшой город Тромсё находится намного выше Полярного круга и не привлекает такого же уровня туризма, как другие европейские направления. Но для тех, кто ищет чего-то необычного, он может многое предложить.

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Эксперты говорят, что Тромсё - одно из лучших мест, чтобы увидеть полуночное солнце: с 20 мая по 22 июля солнце вообще не заходит.

С июля по август оно едва опускается за горизонт, что означает, что люди могут максимально использовать длинные дни и оставаться на улице так долго, как им хочется.

Отмечается, что одним из самых узнаваемых зданий города является Арктический собор, известный своим уникальным дизайном и большими витражами. Он стал достопримечательностью для посетителей и используется для проведения концертов и многих местных мероприятий. В статье сказано:

"Тромсё также известен своей природой. Здесь есть пешеходные тропы, лодочные экскурсии и канатная дорога на вершину горы Сторстейнен. Можно ходить в походы, ловить рыбу или даже кататься на байдарках под полуночным солнцем".

Несмотря на то, что город находится на крайнем севере, до него легко добраться с помощью аэропорта и регулярных рейсов из Осло. В нем находится самый северный в мире университет, поэтому здесь молодое население и много ресторанов и кафе.

Хотя Тромсё известен как место для наблюдения за северным сиянием зимой, летом все совсем по-другому. Вместо темного неба и снега здесь яркие ночи, зеленые холмы и много места.

Важно, что на улицах не так много туристов, и даже в самые загруженные месяцы город остается относительно спокойным и тихим.

"А для тех, кто хочет сбежать от жары и попробовать что-то новое, Тромсё может стать идеальным местом для летнего отдыха", - добавили эксперты.

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