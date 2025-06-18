Эта птица является рекордсменом по самому высокому известному полету птицы.

Есть некоторые виды птиц, которые могут летать на большую высоту, что является достаточно сложной задачей, ведь такие полеты требуют большей эффективности в движениях и выработке энергии. В частности исследователи обнаружили несколько видов птиц, которые могут лететь на высоте более 6 тысяч метров, самым известным и самым высоким из них является гриф Руппеля или сип пятнистый. Об этом пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс для Forbes.

Гриф Руппеля

Этот гриф является рекордсменом по самому высокому известному полету птицы. В частности был случай, когда птица столкнулась с коммерческим самолетом над западной Африкой на высоте 11 тысяч метров, что выше крейсерской высоты большинства авиалайнеров.

"Этот вид уникально приспособлен к экстремальным высотам, имея гемоглобин, который связывает кислород эффективнее, чем у почти любой другой птицы. Эти грифы полагаются на мощные техники полета и могут преодолевать большие расстояния в поисках падали, используя восходящие термальные потоки, чтобы оставаться в воздухе с минимальными затратами энергии", - объяснил Треверс.

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Гусь горный

Эта птица известна тем, что совершает свои изнурительные миграции через Гималаи, среди которых есть и гора Эверест. Такие гуси были замечены на высоте более 8200 метров во время своих сезонных перелетов между Центральной Азией и Индийским субконтинентом.

"Чтобы справиться с разреженным воздухом, они имеют хорошие легкие, а их мышцы особенно эффективно используют кислород. Эти физиологические особенности позволяют им непрерывно махать крыльями, а не просто парить, даже в средах с дефицитом кислорода", - подчеркнул биолог.

Галка альпийская

Эта птичка обитает в горных регионах Европы, Северной Африки и Азии. Несмотря на то, что она не является мигрирующей птицей, она постоянно ищет пищу и гнездится на больших высотах. В частности, согласно наблюдениям, удалось зафиксировать полеты галок альпийских на высоте более 7 тысяч метров.

"Их крепкие, изогнутые крылья и акробатический стиль полета позволяют им с легкостью передвигаться по неровной местности, максимально используя восходящие потоки воздуха и ветровые потоки, проносящиеся над альпийскими скалами", - добавил Треверс.

Лебедь-кликун

Эти птицы являются мощными мигрантами, которые могут преодолевать большие расстояния. В частности их заметили пилоты на высоте до семи тысяч метров во время их миграции между Европой и Азией.

"Несмотря на свои большие размеры, их сильные крылья и обтекаемые тела помогают им поддерживать полет на большой высоте на большие расстояния. Они часто путешествуют в V-образных формациях, что улучшает аэродинамическую эффективность и экономит энергию среди стаи", - подчеркнул автор материала.

Орел степной

Орел степной является хищной птицей, которая размножается на открытых равнинах и степях Центральной Азии. Эти орлы также являются искусными летунами, которые часто используют термальные восходящие потоки, чтобы достичь экстремальных высот.

"Их широкие крылья и острое зрение делают их эффективными охотниками и падальщиками, способными замечать добычу с большого расстояния. Их дальние миграционные маршруты пролегают через горные регионы, где такие полеты на большой высоте необходимы", - поделился биолог.

Ягнятник

Это впечатляющая птица, которая живет в горных регионах от Европы до Гималаев. Было зафиксировано, что он может летать на высоте до семи тысяч метров. Ягнятник питается преимущественно костным мозгом и часто бросает большие кости с большой скалы, чтобы разбить их.

Журавль степной

Несмотря на свой небольшой вид, этот журавль является одним из самых выносливых перелетных птиц в мире. Каждый год они совершают опасное путешествие через Гималаи, чтобы добраться до Индии.

"Летя на высоте до 24 000 футов (7300 метров - УНИАН) они выдерживают сильные ветры, низкие температуры и низкий уровень кислорода. Эти журавли известны своей выносливостью и крепкими родственными связями, часто мигрируя стаями, в которые входят молодые птицы, которых ведут опытные старшие", - добавили в материале.

Другие интересные факты о птицах

Ранее сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике живет "паразитка", то есть кукушка обыкновенная, которая является гнездовым паразитом, ведь подкладывает свои яйца в гнезда других видов. По словам ученых, в пойменных местностях "жертвами" этой птицы обычно становятся камышевки, а в лесах - крапивницы, обычные горихвостки, малиновки и другие насекомоядные птицы.

Также стало известно, как перелетные птицы узнают, куда они направляются. Оказалось, что у них есть целый арсенал чувств, которые помогают им ориентироваться.

Как объясняют эксперты, зрение и обоняние - это базовые ориентиры, которые птицы используют для навигации. Поэтому если птица уже мигрировала раньше, то, скорее всего, она запомнила знакомые ориентиры, к примеру, реки и горные цепи.

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