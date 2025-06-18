Чиновники ЕС отметили, что бюджет программы в размере 1,5 млрд евро скромен для оборонного сектора.

Страны Европейского союза на фоне опасений нападения России достигли соглашения о схеме на 1,5 млрд евро (1,73 млрд долларов США) для финансирования оборонных инвестиций. Об этом пишет Reuters.

Правительства стран более года спорили о предложении Европейской комиссии о Европейской оборонно-промышленной программе (EDIP), части более широкого движения по перевооружению, вызванного страхами перед Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Отмечается, что большая часть дебатов была сосредоточена на праве на участие. Франция настаивала на строгих правилах "покупай европейское" для стимулирования европейской промышленности, в то время как такие страны, как Нидерланды, выступали за большую гибкость в закупке оружия у США, Великобритании и других стран.

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"В соответствии с окончательным компромиссом, по крайней мере 65% стоимости компонентов товара, финансируемого по схеме, должны исходить из ЕС или определенных ассоциированных стран, за некоторыми исключениями", - пишет агенство.

Дипломаты сообщили, что послы 27 стран ЕС одобрят сделку в понедельник. Затем она станет предметом переговоров с Европейским парламентом, прежде чем вступит в силу.

Важно, что группа из 10 стран - Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Чешская Республика, Болгария, Румыния, Хорватия, Словакия и Финляндия - утверждала, что правила должны были в большей степени учитывать срочную необходимость укрепления обороны Европы. Они заявили:

"Мы полностью поддерживаем цель повышения европейской безопасности и устойчивости за счет расширения оборонного сотрудничества и инвестиций. Однако мы сталкиваемся с неотложной угрозой европейской территории и интересам".

Они считают, что оборонная промышленность ЕС по-прежнему зависит - особенно в краткосрочной и среднесрочной перспективе - от критически важных компонентов, технологий и ноу-хау от единомышленников из третьих стран, в частности, трансатлантических союзников.

Несмотря на эти возражения, страны заявили, что не хотят стоять на пути начала переговоров с Европейским парламентом.

Чиновники ЕС отметили, что бюджет программы в размере 1,5 млрд евро скромен для оборонного сектора, но критерии стали предметом ожесточенных споров, поскольку в будущем он может получить большее финансирование.

Перевооружение ЕС - детали

Европа могла бы выжить без военной поддержки США, но, согласно новому отчету, потребуется четверть века, чтобы заменить американцев, и это обойдется в 1 триллион долларов. Исследование Международного института стратегических исследований показало, что гипотетический вывод войск США из Европы сделает членов НАТО на континенте уязвимыми для российской угрозы и столкнется с "суровым выбором" относительно того, как заполнить огромные пробелы.

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