Сейчас такой формат не актуален ни для Украины, ни для России, считает Вадим Пристайко.

Визит специального представителя президента США Кита Келлога в Беларусь вряд ли может свидетельствовать о том, что ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко может снова стать посредником между Украиной и Россией.

Такое мнение в эфире Radio NV озвучил бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Во-первых, сто раз наша власть говорила, что при президенте Зеленском (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) такого формата, как "Минск", не будет. Я не представляю, для чего им сейчас соглашаться на "Минск-3". Второе: мы помним, когда была вторая минская встреча. Роль Лукашенко заключалась в том, чтобы поздравить и собрать фото. Никакой роли в проведении этих переговоров они не играли. Но предоставляли этот отель президентский", - сказал дипломат.

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Пристайко добавил, что на такой формат вряд ли пойдет и Москва.

"Я не представляю, для чего это надо России, если Россия все, что хочет сделать, - это заставить нас вернуться к стамбульским договоренностям. Каким образом им отвергнуть Стамбул как идею? Я совершенно не вижу логику в этом. Если взять эти поверхностные анализы, я думаю, что не нужно это делать", - добавил экс-министр иностранных дел.

Визит Келога в Беларусь: что известно

Накануне о возможности визита Келлога в Беларусь и встрече его с Лукашенко сообщил Reuters. Речь шла о том, что в частных разговорах спецпредставитель президента США предполагал, что эта поездка может стать потенциальным шагом к началу мирных переговоров по завершению войны России против Украины.

Если Келлог действительно поедет в Беларусь, то он станет самым высоким представителем Соединенных Штатов, который посетил эту страну за последние годы.

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