Диктатор продолжает врать об атаках по украинским городам.

Российский диктатор Владимир Путин цинично прокомментировал атаку РФ по Киеву 17 июня 2025 года, в результате которой погибло 28 человек.

В рамках Петербургского международного экономического форума Путин встретился с представителями иностранных информагентств. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости". Говоря об атаке по Украине, он нагло соврал.

"Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны. Удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса", – выдал правитель РФ.

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Путин продолжил безнравственно обманывать людей, добавив, что россияне били "по заводам, которые производят военную технику".

"Мы этим и занимаемся. Здесь мы не делаем никакого секрета. Одна из целей "специальной военной операции" (так в РФ называют полномасштабную войну против Украины, - ред.) – это демилитаризация Украины. То есть лишение ее возможности иметь угрожающие нам Вооруженные силы", – сказал российский диктатор.

Атака РФ на Киев

17 июня Россия атаковала Киев и другие города Украины. В целом враг применил более 400 дронов, около 280 из которых были "Шахедами". Также россияне выпустили ракеты "Кинжал", Х-101, Х-59/69. Дроны заходили на Киев с разных сторон, рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Одно из попаданий пришлось по жилому дому в Соломенском районе столицы. Из-за атаки россиян там погибли десятки людей.

18 июня в МВД отчитались о завершении поисковых работ на месте удара. В той многоэтажке погибли 23 человека. Всего из-за атаки на Киев погибли 28 человек, более 140 – пострадали. Продолжается разбор конструкций.

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