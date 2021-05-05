Бывший президент США Дональд Трамп, которого забанили в Twitter и Facebook, запустил собственную платформу для коммуникации.
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Как сообщает Fox News, сайт получил название "Со стола Дональда Трампа" ("From the Desk of Donald J. Trump"). По своему дизайну она напоминает Twitter со всего одним пользователем. Трамп оставляет в ленте короткие сообщения, делится изображениями и видео.
Посетители сайта могут делиться постами Трампа в Twitter и Facebook, но не могут оставлять комментарии или лайки.
Ранее у Трампа анонсировали создание полноценной новой соцсети. Однако в команде политика журналистам уточнили, что ресурс "From the Desk of Donald J. Trump" этой соцсетью не является. Новости о новом проекте должны появиться в ближайшем будущем.
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