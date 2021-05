Посетители сайта могут делиться постами Трампа в Twitter и Facebook, но не могут оставлять комментарии или лайки.

Бывший президент США Дональд Трамп, которого забанили в Twitter и Facebook, запустил собственную платформу для коммуникации.

Читайте такжеTelegraph: бывший британский агент предоставил ФБР еще одно "досье" на Трампа

Как сообщает Fox News, сайт получил название "Со стола Дональда Трампа" ("From the Desk of Donald J. Trump"). По своему дизайну она напоминает Twitter со всего одним пользователем. Трамп оставляет в ленте короткие сообщения, делится изображениями и видео.

Посетители сайта могут делиться постами Трампа в Twitter и Facebook, но не могут оставлять комментарии или лайки.

Ранее у Трампа анонсировали создание полноценной новой соцсети. Однако в команде политика журналистам уточнили, что ресурс "From the Desk of Donald J. Trump" этой соцсетью не является. Новости о новом проекте должны появиться в ближайшем будущем.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров