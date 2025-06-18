Олег Пендзин отметил, что рост цен на газ в первую очередь почувствует бизнес.

Осенью цены на продукты в Украине могут подскочить. Главной причиной подорожания может стать рост цен на газ из-за обострения между Израилем и Ираном.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Новини.Live рассказал, что украинцы рано или поздно почувствуют на себе влияние войны на Ближнем Востоке.

"Основные расходы на тепло начинаются осенью. Я не думаю, что поднимут коммуналку. Непосредственно на население это не повлияет. Газ так и будет по 7,99 грн за куб м. Это поднимет цену на газ для небытовых потребителей, что отразится на конечной цене товара", - объяснил эксперт.

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Что касается продуктов питания, он отметил, что в первую очередь подорожание газа отразится на предприятиях переработки. В то же время Пендзин считает, что украинцы вероятно не почувствуют этого роста, если урожай будет хороший.

"Если урожай будет хорошим, то цены на продукты питания будут лучше и соответственно инфляция будет меньше", - объяснил эксперт.

При этом он напомнил, что есть много факторов, которые поднимают цены, но главные из них – физическое насыщение рынка продовольствием и динамика цен, которая связана с объемами предложения и спроса.

Цены на газ в Европе - последние новости

Цены на газ в Европе растут шестой день подряд, потому что конфликт между Израилем и Ираном вызывает опасения по поводу судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для поставок нефти и газа с Ближнего Востока.

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в 2022 году Украина еще больше зависит от европейских поставок нефти и газа, поэтому цены на энергоресурсы в Европе напрямую влияют на украинские.

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