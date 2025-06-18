Сети, в случае подписи президента Украины, до 1 января 2026 года не будут получать штрафов за продажу бензина без биокомпонентов.

Верховная Рада временно отменила штрафы за отсутствие в бензине не менее 5% биоэтанола. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.

В документе, который опубликован на сайте украинского парламента, отмечается, что с 1 мая 2025 года за продажу бензина без не менее 5% биоэтанола АЗС должна быть оштрафована на семь прожиточных минимумов за каждые тысячу литров топлива (более 21 тысячи гривень по состоянию на 2025 год). После подписи главы государства эти взыскания будут приостановлены.

Также до 1 января следующего года отменены штрафы и для оптовых продавцов за непредоставление информации о содержании биоэтанола в проданном бензине.

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Таким образом, в случае поддержки этого решения президентом Украины, до 1 января 2026 года АЗС могут продавать бензин без биокомпонентов и не бояться штрафов.

Бензин с биоэтанолом

С 1 мая вступил в силу закон, обязывающий добавлять к бензину не менее 5% биоэтанола.

Эксперты отмечали, что норма об обязательном содержании в бензине не менее 5% биоэтанола повысила риски для водителей.

"Если вы завтра не хотите убить свою машину, то заправляйтесь на сетях, которые покупают уже готовый бензин из Европы. А те, кто будет пытаться изготовить его здесь, это будет, по сути, обычная "бодяга". Потому что они будут просто добавлять спирт в бензин, как требует закон", - констатировал основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

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