У Трампа заявили, что вскоре он может появиться в социальных сетях / фото REUTERS

Коммуникационная платформа Дональда Трампа From the Desk of Donald J Trump, созданная после блокировки его страниц в социальных сетях, навсегда закрыта.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на старшего помощника Трампа Джейсона Миллера.

По словам Миллера, платформа была лишь вспомогательным средством и теперь закрыта.

На веб-сайте From the Desk of Donald J Trump, который часто называли блогом 45-го президента США или его личной соцсетью, публиковались различные сообщения Трампа, наподобие того, как он ранее писал в социальных сетях.

Посетители сайта могли "лайкнуть" сообщение и поделиться им в Facebook или Twitter, но возможности комментировать на платформе не было.

Теперь же ссылка на сайт перенаправляет пользователей на предложение подписаться на уведомления от Дональда Трампа.

скриншот, donaldjtrump.com

Миллер на своей странице в Twitter также подтвердил, что вскоре Трамп может вновь появиться в социальных сетях. Однако где именно, пока не ясно.

Онлайн-платформа Трампа: что известно

Читайте такжеТрамп объявил бойкот Coca-ColaПлатформа From the Desk of Donald J Trump была запущена в прошлом месяце для публикации контента бывшего президента после блокировки его страниц в социальных сетях.

В январе 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы в связи с событиями 6 января, когда его сторонники штурмом взяли здание Конгресса США.

Также администрация Twitter навсегда заблокировала аккаунт Трампа, а позже блокировала и аккаунты, публиковавшие заявления с сайта экс-президента.

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Перевод: Катерина Комолова