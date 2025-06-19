Представители России утверждают, что помощь Израилю может дестабилизировать ситуацию в регионе.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предостерег Соединенные Штаты Америки от вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном. Он заявил, что военная помощь Израилю может радикально дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Newsweek напоминает, что Москва имеет тесные стратегические отношения с Тегераном. Несколько месяцев назад страны подписали договор о стратегическом партнерстве. И такое заявление российского чиновника свидетельствует об усилении глобального беспокойства потенциалом более широкой войны, которая может охватить соседние страны и нарушить глобальные поставки энергоносителей.

Своим мнением о ситуации на Ближнем Востоке поделился и глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он назвал ее "критической". В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин призвал стороны прекратить военные действия.

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"Его вмешательство подчеркивает двойную роль России как близкого партнера Ирана и главного игрока в региональной дипломатии, который стремится предотвратить эскалацию, сохраняя при этом свое влияние", – пишут журналисты.

Ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной. Пока США взвешивают военное вмешательство в конфликт, Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами.

"Предупреждения России подчеркивают риск более широкой региональной дестабилизации в случае дальнейшей эскалации конфликта", – констатирует Newsweek.

Иран – Израиль: последние новости

На фоне обострения на Ближнем Востоке министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании планируют провести ядерные переговоры с Ираном. Как сообщает Reuters, план был согласован с США.

Между тем правитель РФ Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом пожелал стать посредником в переговорах с Ираном. Президент США осадил главу Кремля.

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