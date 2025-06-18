Это дает возможность "узаконить" в украинском правовом поле трудовых мигрантов, которые много лет живут в Португалии, Италии и получили паспорта этих стран.

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает введение института множественного гражданства в Украине. Общественная инициатива "Голка" после пообщалась с представителями украинской диаспоры в Польше, Германии и Латинской Америке, чтобы выяснить, как там отреагировали на такой закон.

Глава фонда "Украинский дом" Мирослава Керик рассказала, что за 34 года в Польше гражданство этой страны получили лишь несколько десятков тысяч украинцев:

"Это немного, если сравнивать с количеством наших мигрантов в Польше. Вместе с беженцами нас здесь более 2 млн. Украинцы не получают польское или другие гражданства, потому что не хотят прерывать связь с Украиной и чувствуют лояльность к ней. А это имеет не очень положительные последствия для их статуса и политического влияния в странах проживания: они не имеют избирательного права и не могут баллотироваться", - сказала она.

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По ее словам, с принятием закона украинцы с польским паспортом смогут иметь больше рычагов, чтобы работать на уменьшение манипуляций вокруг украинских вопросов и потребности поддержки Украины, в частности в Польше.

Елена Слободян, социолог, исследователь медицинской политики и миграции, считает, что в Германии, где сейчас живет наибольшее количество украинских беженцев, вопрос получения ими множественного гражданства станет актуальным уже через 2 года.

"До полномасштабного вторжения в Германии жило 150 тыс украинцев, сейчас более миллиона. Даже если половина из этих людей останется в Германии, большинство захочет иметь немецкий паспорт, чтобы не быть в "серой зоне", потому что люди не могут бесконечно долго быть в подвешенном состоянии", - заявила она.

Социолог утверждает, что немецкий паспорт - "единственный путь, чтобы миграционная служба оставила тебя в покое":

"С 2027 года стоит ожидать первую волну подачи документов на немецкие паспорта от беженцев, которые проживут в стране 5 лет. Для украинцев, которые жили в Германии до 22 лет, такая возможность уже есть, но они массово не получали немецкое гражданство из-за желания сохранить украинское".

Отмечается, что аналогичные вызовы есть не только в Европе, но и в Латинской Америке.

"Возможно, двойное гражданство и наступление мира позволит большему количеству семей вернуться в Украину или, когда они выйдут на пенсию, наслаждаться остатком своей жизни в Украине", - рассказал Витторио Соротюк, вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев по делам Латинской Америки.

Ирина Ключковская, директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета "Львовская политехника" уверена, что это также дает возможность "узаконить" в украинском правовом поле трудовых мигрантов, которые много лет живут в Португалии, Италии и получили паспорта этих стран.

"С каждым годом будет уменьшаться количество украинцев, которые будут возвращаться из-за границы. Поэтому надо искать механизмы, как их постоянно держать в украинском поле. Украинский паспорт - один из таких инструментов. Он фактически ставит знак равенства между теми, кто в Украине и теми, кто живет за ее пределами", - отметила она.

Закон о множественном гражданстве

18 июня Верховная Рада приняла законопроект о множественном гражданстве в Украине. "За" проголосовали 243 народных депутата. Документ разработан как ответ на демографические вызовы в сфере безопасности, а также на необходимость восстановления и сохранения связи с миллионами украинцев за пределами государства.

Народный депутат Руслан Горбенко утверждает, что этот закон предусматривает право иметь два и более паспортов, что является важным, в частности для наших переселенцев, которые выехали за границу из-за вооруженной агрессии России.

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