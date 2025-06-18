Как и олени, они классифицируются как копытные и жвачные и обладают четырехкамерным желудком.

Группа крошечных мышевидных оленей насчитывает 10 видов, которые обитают в более теплых частях Юго-Восточной Азии, Индии и Африки. Как пишет IFLScience, они маленькие, нежные и чрезвычайно неуловимые.

Интересно, что технически эти животные не связаны ни с мышами, ни с оленями, а существуют в своем собственном таксономическом семействе (Tragulidae). Однако, как и олени, они классифицируются как копытные и жвачные и обладают четырехкамерным желудком.

"Эти обычно одиночные и пугливые травоядные на самом деле маленькие, обычно достигая всего лишь около 30 сантиметров в высоту в холке. Их миниатюрная природа распространяется и на их вес. Самое маленькое копытное млекопитающее в мире, яванский мышиный олень (Tragulus javanicus), весит всего 1-2 килограмма. Самый большой олень-мышь весит всего 15 килограммов, примерно столько же, сколько кокер-спаниель", - сказано в статье.

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Отмечается, что недостаток роста они компенсируют необычными аксессуарами. Хотя у них нет рогов, как у некоторых других видов копытных, у этих крошечных копытных есть клыки. Это похожие на бивни зубы, которые самцы используют в драках за самок и территорию.

Они также могут быть неуловимыми: вьетнамский мышиный олень, был частью миссии по восстановлению утраченного вида. До этого было только одно упоминание об этом виде с 1907 года, но благодаря фотоловушкам и работе с местными общинами во Вьетнаме исследователям снова удалось найти "оленька с серебристыми боками" в 2019 году. Руководитель экспедиционной группы Ан Нгуен сказал:

"Так долго этот вид, казалось, существовал только как часть нашего воображения. Открытие того, что он действительно все еще существует, является первым шагом к тому, чтобы мы не потеряли его снова, и теперь мы быстро движемся, чтобы выяснить, как лучше всего его защитить".

Важно, что балабакский мышиный олень (Tragulus nigricans) занесен в список "находящихся под угрозой исчезновения". Во многом это связано с его небольшим ареалом на островах Филиппин. Ему угрожает браконьерство ради еды, зоопарков и частных коллекций. Вид также находится под угрозой из-за потери среды обитания, поскольку их бывшие леса и кустарники превращаются в кокосовые плантации.

Балабакский мышиный олень - один из девяти видов оленьков, обитающих в Азии, которые в основном встречаются на юго-востоке и в Индии. В Африке можно встретить только одного: водяного оленька, который живет вдоль берегов ручьев. Чтобы спастись от хищников, он прячется под водой, где может оставаться около 4 минут.

Новости об интересных животных

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили жука, который занесен в Красную книгу Украины. Жук-олень - самый большой из жесткокрылых фауны Украины, достигая, вместе с "рогами", 8 см в длину.

Несмотря на грозный вид, эти жуки людей не кусают. Питаются древесным соком и сухой древесиной.

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