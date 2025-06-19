Певцу предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Григория Лепса, который поддерживает путинский режим и войну против Украины.

Об этом говорится на портале Министерства внутренних дел Украины. В реестре сказано, что в розыск певца-путиниста объявило Управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

Так, Лепсверидзе Григорий разыскивается как "лицо, которое скрывается от органов досудебного следствия". Датой исчезновения указали 4 марта 2025 года.

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Лепсу предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В качестве меры пресечения путинисту избрали содержание под стражей.

Что предшествовало

В марте 2025 года Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении певцу-путинисту Лепсу за публичную поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также финансирование российской войны против нашей страны.

В частности, артист публично пообещал платить российским оккупантам по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный танк Вооруженных сил Украины. Он также неоднократно оказывал оккупационным войскам РФ помощь в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания.

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