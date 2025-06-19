Узнайте, какие народные обычаи и запреты есть в дату 19 июня.

Дата 19 июня 2025 богата народными обычаями, связанными с семейным благополучием. Мировые торжества этой даты касаются нескольких видов досуга, а в нашей стране 19 июня - праздник одной незаменимой профессии. Мы назвали запреты дня, о которых важно знать всем людям.

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Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы в сегодняшнюю дату вспоминают прославленных именинников среди наших соотечественников - языковеда Марию Пшепюрскую-Овчаренко, певицу Наталию-Марию Фарину, журналистку Мирославу Гонгадзе.

Официальный молодой праздник сегодня в Украине основан в 2020 году - это День фермера. Мы чтим людей, которые занимаются сельским хозяйством и животноводством. Без их труда нам было бы нечего есть. Поэтому 19 июня стоит поздравить всех причастных к фермерству близких.

Какой сегодня праздник в мире

В мировой истории 19 июня считается днем рождения математика и философа Блеза Паскаля, писателя Осаму Дадзая, британский политик Борис Джонсон, актеры Кетлин Тернер, Зои Салдана и Жан Дюжарден.

Всемирные праздники сегодня посвящены разным видам отдыха и спорта - это День прогулки, День детского футбола, День перерыва от работы.

Также по инициативе ООН отмечается важная социальная акция - День борьбы с сексуальным насилием в условиях военных действий. Это распространенная трагедия во время войн, с которой миру нужно покончить.

Какой сегодня праздник церковный

В современном стиле, который приняла Православная церковь Украины, 19 июня является днём памяти апостола Иуды, брата Господнего, и мученика Зосима Аполлониадского.

Однако приверженцам староцерковного стиля может быть интересно, какой сегодня церковный праздник по юлианскому календарю. Им можно почтить чудотворца Виссариона Египетского.

Что сегодня за праздник в народе

По народным представлениям 19 июня - счастливая дата для семейных посиделок, налаживания отношений и брака. Для благополучия в семье нужно провести день вместе с родными за совместным делом, например, ремонтом или путешествием.

Святой Зосима, которого вспоминает церковь, считается покровителем пчеловодов, поэтому праздник сегодня удачный для пасечников. А чтобы было крепкое здоровье, стоит съесть натощак ложку мёда.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки после многовековых наблюдений за погодой составили такие приметы о сегодняшней дате:

если вечером появилось много жуков, то будет жара;

посреди дня закрылись цветы - к дождю;

если гремит звонкий гром, то остаток июня будет дождливым, а если глухой, то будет ветрено;

если пчел мало и они медленные, то погода испортится.

Верующим важно не только знать, какой праздник 19 июня наступает, но и что в него запрещено делать. Церковь не разрешает ругаться, злоупотреблять алкоголем, мстить и завидовать другим. Также нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, поскольку длится Петров пост 2025. Пасечникам не стоит пересчитывать пчел - плохая примета.

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