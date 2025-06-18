Крик на рабочем месте для многих руководителей является нормой. Так они добиваются выполнения задач, однако в долгосрочной перспективе это вредит проектам.

Посмотрев "Адскую Кухню" Гордона Рамзи, профессор из Университета Джорджии (UGA) Сзу-Хан Линь решила исследовать, почему кричат начальники. Как пишет inc.com, ее исследование показывает, что агрессия на рабочем месте часто не является случайностью и не связана с усталостью или выгоранием, как принято было считать.

Многие годы было принято оправдывать несдержанных начальников, которые повышают голос во время обсуждения рабочих моментов, стрессовыми условиями работы, выгоранием, нехваткой сна и другими последствиями перегрузки на работе. Считалось, что они часто жалеют о проявлениях гнева.

Другой взгляд на причины крика на подчиненных дает исследование, проведенное профессором бизнес-колледжа Терри Сзу-Хан Линь. Она утверждает, что начальники при помощи крика показывают "кто здесь главный" и запугивают сотрудников, считая, что это поможет в достижении бизнес-целей. А после крика они испытывают удовлетворение, а не чувство стыда. Часто они также являются приверженцами жесткого контроля за деятельностью коллектива, говорится в исследовании.

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Линь утверждает, что любой эффект подобного типа менеджмента будет краткосрочным и в конечном итоге приведет к негативным результатам.

Ее исследование разделено на две части. В рамках первой части она поговорила с порядка 100 руководителей из разных сфер: банковского дела, страхования, здравоохранения и пр. Спрашивала, позволяют ли они себе оскорбления сотрудников и если да, то почему. Многие отвечали утвердительно, не приукрашая ситуацию. Причем, поясняли, что намеренно переходили на крик, добиваясь своего.

Во второй части Линь собрала 249 менеджеров и в течение двух недель ежедневно спрашивала у них, ругали ли они своих сотрудников и что стало причиной крика. Большинство заявили, что сознательно использовали крики и запугивание как инструмент управления, и лишь немногие пожалели об этом. Опубликовав свои выводы, она надеется, что работодатели иначе взглянут на свое поведения и найдут невраждебные способы управлять коллективом.

Работа во время отпуска

Ранее УНИАН писал о том, как действовать, если начальник решил "дернуть" вас во время отпуска. Согласно КЗОТу, от работника требуется согласие на решение рабочих вопросов во время отпуска. Кроме того, такая работа должна дополнительно оплачиваться.

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