По мнению военного, РФ продолжит тактику ракетного и дронового террора.

Российские оккупанты летом, вероятно, сосредоточат основные усилия на попытках захвата Донетчины, тогда как направления на Сумщине, Запорожье или Херсонщине останутся вспомогательными. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, тактика РФ постепенно меняется, в частности из-за развития технологий. Оккупанты все активнее применяют дроны, а в перспективе - и рои беспилотников с элементами искусственного интеллекта. В то же время трансформация происходит и в ВСУ, которые адаптируются к новым условиям и так же активно внедряют беспилотные системы.

"По утверждению ряда известных украинских экспертов, трансформация по использованию беспилотных систем происходит примерно раз в квартал. Думаю, что в перспективе мы увидим атаки роями дронов, то есть синхронизированные действия десятков, возможно, даже сотен единиц дронов. Конечно, в перспективе мы увидим дроны, которые управляются искусственным интеллектом. Я думаю, что это вопрос достаточно короткой перспективы", - отметил Селезнев.

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По его словам, для противника важно захватить как можно большую часть Донетчины. Остальные направления - Сумщина, юг Запорожья или Херсонщина - имеют вспомогательное значение. В то же время, сказал эксперт, несмотря на попытки атак на юге, каких-то содержательных успехов враг пока не имеет.

Он отметил, что Россия также будет продолжать тактику ракетного и дронового террора, ведь имеет для этого ресурсы и не ограничена моральными факторами. Поэтому он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Относительно ситуации на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей, Селезнев пояснил, что оккупанты пытаются создать оперативное окружение вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Выйти непосредственно на Покровск лобовыми атаками им не удается, поэтому они пытаются обойти оборону, в частности через мероприятия на территорию Днепропетровщины. Военный добавил, что в стратегическом смысле продвижение на 1 километр на Днепропетровскую область не меняет картины.

"В стратегическом плане это ничего не решает. Для врага на этом участке фронта крайне важно попытаться создать тиски, оперативное окружение Покровско-Мирноградской городской агломерации... И вопрос для россиян даже не в том, что они не зашли на территорию Днепропетровской области, а в том, чтобы найти пути и возможности и перерезать логистические маршруты, которыми мы обеспечиваем нашу группировку, действующую в районе Покровска и Мирнограда", - пояснил эксперт.

Он также выразил уверенность в профессионализме командующего объединенных сил ВСУ, генерала Михаила Драпатого, который, по его словам, неоднократно доказывал свою эффективность.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что несмотря на массированные атаки армии РФ, противник наткнулся на хорошо укрепленные оборонительные линии, которые заранее подготовлены на севере Украины, в частности в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Инженерно-технические сооружения усилили способность украинской армии сдерживать наступательные действия российских оккупантов.

Между тем эксперт в области систем РЭБ, связи и дронов Сергй Флеш призвал срочно найти противодействие "Шахедам", пока россияне не "разнесли" ими всю Украину.

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