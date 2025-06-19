Уже сейчас Япония сталкивается с последствиями ее пророчества.

"Новая Ванга" Рё Тацуки сделала странное и пугающее предсказание в обновлённой версии своей книги о Судном дне 5 июля 2025 года. Согласно её новому изданию, именно в этот день в Японии произойдёт масштабная катастрофа.

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После этого её заявление стало вирусным, хотя Тацуки не уточнила, что именно должно случиться. Эта дата активно обсуждается и распространяется в социальных сетях. В Японии и за её пределами тревожное пророчество вызвало серьёзное беспокойство, пишет The Daily Jagran.

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В соцсетях царит паника: путешественники отменяют поездки за несколько недель до предполагаемого события. Несмотря на то, что предсказание не содержит конкретики, многих пугает тот факт, что прежние пророчества Тацуки сбывались.

Кто такая "Новая Ванга" Рё Тацуки

Рё Тацуки прославилась тем, что сочетает пророчества на основе снов с искусством. Ранее она предсказала ряд значимых событий, включая пандемию COVID-19, смерть принцессы Дианы и землетрясение с цунами в Тохоку в марте 2011 года.

В издании своей книги 2021 года она предсказала, что 5 июля 2025 года в Японии произойдёт "великая катастрофа". Несмотря на туманные формулировки, пророчество получило широкое распространение, особенно в социальных сетях. Со временем её манга-книги приобрели культовую популярность.

Многие жители Японии воспринимают её предсказание с любопытством, но и с тревогой. Само по себе предупреждение о масштабной трагедии, которая может случиться в стране, стало причиной страха — особенно среди туристов.

Путешественники отменяют поездки в Японию

Экономические последствия уже ощущаются. По данным анализа Bloomberg Intelligence, в начале июля резко сократилось количество туристических бронирований. Число бронирований гостиниц и авиарейсов из Гонконга снизилось более чем на 50%. Из Вьетнама, Таиланда и Китая — до 83%. Туристическая отрасль Японии, которая всё ещё восстанавливается после пандемии, получила серьёзный удар.

На фоне нарастающей паники японские чиновники призывают сохранять спокойствие. Губернатор префектуры Мияги Ёсихиро Мураи заявил: "Нет причин для беспокойства, японцы не бегут за границу. Надеюсь, люди не станут верить слухам и продолжат приезжать к нам".

Ранее УНИАН сообщал, что Рё Тацуки сделала еще одно предсказание — о том, что должно произойти уже через 5 лет.

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