45-ый президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о планах запустить новую социальную платформу - соцсеть может появиться уже до конца года.

Новая соцсеть Трампа будет называться TRUTH Social и, по его словам, должна будет "противостоять тирании крупных технологий", которые якобы заглушают голоса конкурентов в США.

Компания американского экс-президента Trump Media & Technology Group (TMTG) также намеревается запустить в соцсети услугу подписки на видео по запросу.

Согласно заявлению TMTG, TRUTH Social откроется в следующем месяце, но в первое время будет доступной только по приглашению уже зарегистрированных пользователей. Общий доступ к ней откроется в течение первых трех месяцев 2022 года.

"Мы живем в мире, где "Талибан" широко представлен в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать", - написал по этому поводу Трамп, которого все еще не разблокировали в Twitter и Facebook.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году Дональд Трамп запустил свой личный блог From the Desk of Donald J Trump, но спустя всего месяц проект закрылся.

Автор: Станислав Кожемякин