Причиной блокировки аккаунтов Трампа стали события 6 января, когда сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса.

Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока.

Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг на своей странице.

«Мы считаем, что риски разрешения президенту продолжать пользоваться нашими услугами просто слишком велики. Поэтому мы продолжаем блокировку, которую мы ввели в его аккаунтах в Facebook и Instagram, на неопределенный срок, но по крайней мере в течение следующих двух недель, пока мирный переход власти не закончится», - сообщил Цукерберг.

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Причиной блокировки аккаунтов Трампа стали события 6 января, когда сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса.

«Шокирующие события последних 24 часов наглядно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся в должности время, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному его преемником Джо Байдену», - написал он.

Такое решение Цукерберг объяснил возможными провокациями со стороны Трампа.

Напомним, после начала штурма Капитолия стало известно, что социальная сеть Instagram (принадлежит Facebook) заблокировала аккаунт Трампа на сутки. Также на аналогичный срок был заблокирован аккаунт Трампа в Facebook, и на 12 часов - в Twitter.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

Выборы президента в США

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, демократ Джо Байден победил предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Байдена назначена на 20 января 2021 года, однако Дональд Трамп до последнего пытается удержаться на посту.

В Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку президента Дональда Трампа. Посольство Украины советует украинским гражданам в Вашингтоне (Округ Колумбия, США) не принимать участия в акциях протеста 6 января.

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Автор: Денис Прядко