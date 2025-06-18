Это первое санкционное ограничение Австралии против танкерного флота России.

Австралия ввела санкции против 60 нефтяных танкеров "теневого флота", который Россия использует для продажи нефти в обход международных санкций. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

"Австралия сегодня приняла одно из самых масштабных санкционных решений против российской военной машины - под ограничения попали 60 судов так называемого "танкерного флота", который использовался для обхода нефтяных санкций и финансирования агрессии", - отметил Ермак.

Отмечается, что ограничения будут касаться доступа судов к портам, их страхования и обслуживания.

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По его словам, Австралия уже ввела более 1400 санкций, и этот пакет является продолжением политики давления на Кремль. Руководитель Офиса президента также отметил, что это первый санкционный удар Австралии именно по "теневому флоту" России.

Теневой флот РФ - что известно

Как писал УНИАН, Россия осуществляет незаконную перевалку нефти в открытом море вблизи Греции, что несет большую опасность экологии.

В ГУР отметили, что это создает серьезные угрозы для экологической безопасности, особенно из-за технического состояния старых судов "теневого флота" и отсутствия страхования, что может привести к масштабным авариям, экологическим катастрофам вблизи берегов стран Европейского Союза.

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