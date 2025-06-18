В середине недели, 19 июня, киевлян ждет довольно комфортная погода: будет и не холодно, и не жарко. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +18°...+19°, а днем температура максимально повысится до +23°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без дождя.
Ветер с северо-запада будет со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 743-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 19 июня - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°.
В Тернополе 19 июня ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +17°...+25°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг ночью будет +17°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+22°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+25°.
В Одессе 19 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.
В Херсоне в четверг ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°, дождь.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +23°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +16°...+27°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +16°, днем +26°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°.