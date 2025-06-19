Работники туристической отрасли считают новые ограничения необоснованными.

Норвегия ввела новые строгие правила для туристических судов, посещающих архипелаг Шпицберген, чтобы уберечь местную экосистему. Представители туристической отрасли возмущены и называют ограничения "природоохранным фашизмом". Об этом пишет The Independent.

Шпицберген является огромным архипелагом на полпути между побережьем Норвегии и Северным полюсом. Это чрезвычайно удаленная и малонаселенная часть суши, которая однако привлекает любителей так называемого экотуризма. Путешественники стремятся почувствовать арктическую природу и увидеть диких животных, в частности белых медведей.

В начале 2025 года правительство Норвегии установило строгие ограничения на то, насколько близко туристические суда могут приближаться к белым медведям. До 30 июня корабли должны держаться на расстоянии не менее 500 м, а с 1 июля минимальное расстояние уменьшается до 300 м.

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"Изменение климата приводит к более сложным условиям для белых медведей на Шпицбергене. Для них важно иметь возможность искать пищу, охотиться, отдыхать и заботиться о своих детенышах без вмешательства со стороны человека. Соблюдение надлежащей дистанции также будет гарантировать, что не возникнет опасных ситуаций, и что белые медведи со временем не привыкнут к людям", - пояснил ограничения министр климата и окружающей среды Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен.

Но предприниматели, которые зарабатывают на туристах, не в восторге от новых ограничений. Руководитель одного из таких туристических маршрутов и опытный фотограф Пол Гольдштейн считает новые правила слишком строгими.

"Это классический пример того, что я называю "природоохранным фашизмом". Я управляю небольшими чартерами судов в регионе с 2004 года. Ни разу не видел ни одного инцидента, когда бы туристы напугали белых медведей или повлияли на их поведение", - заявил он.

По словам Гольдштейна, из-за новых правил касательно дистанции туристические суда теперь плавают на Шпицберген полупустыми, потому что люди теперь не имеют возможности увидеть белого медведя в естественной среде.

"Если ваша точная оптика требует объектива размером с ракету "Стингер", то почти вся галерея будет лишена удовольствия и острых ощущений", - сказал он.

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