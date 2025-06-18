Эксперт объяснил, почему противодронное вооружение для Украины США отправили на Ближний Восток

США отправили 20 тыс. противодронных снарядов, которые были предназначены для Украины, на Ближний Восток, потому что американского президента Дональда Трампа не интересует война в Украине, и США участвуют в ирано-израильской войне. Такое мнение на "Фабрике новостей" высказал военный эксперт Михаил Самусь.
В частности, в контексте с масштабной атакой по Киеву, которая произошла 17 июня, ведущий предположил, что Украина рассчитывала на упомянутые ракеты.
"Возможно", - сказал Самусь.
По его мнению, не исключено, что эти 20 тыс. модернизированных ракет плюс новые детонаторы были созданы при участии украинских инженеров.
"Это уникальное решение было для Украины сделано, а Соединенные Штаты его использовали для того, чтобы защитить свои силы...", - сказал эксперт.
По его словам, США точно участвуют в ирано-израильской войне и Трамп недаром полетел в Вашингтон из Канады, где с ним надеялся встретиться президент Украины Владимир Зеленский.
Американскому президенту, сказал Самусь, 100-процентно не интересна украинская война, и он пытается переложить всю ответственность за помощь Украине на Европу.
"Но реальность немного другая. То есть Соединенным Штатам придется заниматься украинской войной", - считает специалист.
В то же время Украине нужно максимально надеяться на собственные силы. Например, если есть какое-то обещание Трампа и, например, собственные возможности сделать дроны-перехватчики, то не надо рассчитывать на обещания Белого Дома. По словам эксперта, если обещание Трампа "сыграет", оно станет бонусом, но базовый сценарий заключается в том, что в этой войне Украина может выстоять только вместе с Европой. Самусь подчеркнул:
"У Путина базовый сценарий в том, что он будет играть и блефовать с Трампом, вытягивая его из защиты Украины и создавая максимально длинную ирано-израильскую войну... Для России выгодна максимально длинная изнурительная война между Ираном и Израилем с втягиванием в нее США, с максимальным поднятием цен на нефть, с максимальным привлечением ресурса наших союзников для противостояния Ирану".
Он добавил, что Иран - большая страна, она в 77 раз больше Израиля.
"Это к тому, что Трамп когда-то сказал об Украине, что не надо воевать со страной (с РФ - УНИАН), которая больше в 20 раз", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что на самом деле Трамп не хотел бы принимать прямое участие в войне на Ближнем Востоке, потому что тогда она будет долгой, чего и добивается Путин. Однако президент США позиционирует себя миротворцем, пояснил Самусь.
Эксперт также отметил, что Трамп мог бы "поторговаться" с кремлевским диктатором, когда тот взял на себя роль посредника в войне на Ближнем Востоке. Как уточнил аналитик, президент США мог бы предложить Путину: роль посредника в обмен на 30-дневное прекращение огня в Украине. Однако этого не произошло.
Неполучение Украиной ракет ПВО
Как писал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывала получить 20 тысяч ракет для борьбы с ударными дронами типа "Шахед". Соответствующее решение о передаче этих боеприпасов принималось во времена президента Джо Байдена, но сейчас эти ракеты отправлены на Ближний Восток.