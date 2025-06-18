Самые высокие цены на вторичном рынке традиционно имеют Печерский, Шевченковский и Подольский районы.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве на вторичном рынке составляет 65 тысяч долларов. При этом средняя цена проданных однокомнатных квартир равна 58 тысяч долларов. Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.

Отмечается, что самые низкие цены однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Деснянском районе - в среднем 36 тыс. долл. без ремонта и 44 тысяч долл. с ремонтом. Далее следует Соломенский район с 44,2 тыс. долл. за однокомнатную без ремонта (с ремонтом - 72 тыс. долл). Замыкает тройку Святошинский район с 45 тыс. долл. без ремонта и 54 тыс. долл. за однокомнатную с ремонтом.

При этом самые высокие цены традиционно зафиксированы в центральных районах:

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Печерский район - 114,7 тыс. долларов за однокомнатную квартиру без ремонта, 143 тыс. долларов с ремонтом;

Шевченковский район - 82 тыс. долл. без ремонта и 96,4 тыс. долл. с ремонтом;

Подольский район - 62 тыс. долл. за квартиру без ремонта, 88 тыс. долл. - с ремонтом.

Рынок недвижимости - последние новости

Как писал УНИАН, война и неопределенное будущее заставляет украинцев откладывать решение о покупке недвижимости. Согласно отчету НБУ,рост количества сделок по покупке жилья в последнее время замедлился.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года стоимость покупки жилья в Украине существенно выросла по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Больше всего на первичном рынке подорожали двухкомнатные квартиры. В целом, цены на первичном рынке на квартиры повысились на 14,8%, в то время как на вторичном рынке на 9,3%.

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